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16 апреля • обновлено в 21:00
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Звезда РФ Zivert высказалась о ситуации в Украине

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Популярная российская певица Zivert (Юлия Зиверт) заявила о том, что у нее нет гражданской позиции. Так, она отметила, что является "человеком мира и розовой птичкой".

Также девушка добавила, что у нее есть украинские корни. Об этом артистка сообщила в шоу "Алена, блин!" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"У меня нет гражданской позиции": известная в РФ певица высказалась о ситуации в Украине

Скриншот из видео

"У меня есть украинские корни и я там жила. сейчас тоже часто бываю в Украине, проблем с выступлениями и поездками нет. Я с огромной радостью туда ездила бы почаще, там огромное количество людей которые меня любят. У большого количества российских артистов в Украине есть проблемы. Я не могу сказать, правильно или нет, когда украинские артисты выступают в России или наоборот с политической точки зрения", - сказала певица.

"У меня нет гражданской позиции": известная в РФ певица высказалась о ситуации в Украине

Скриншот из видео

"Есть политики для этого, а музыканты пусть занимаются музыкой. Было бы хорошо, чтобы это вообще не касалось артистов. Я знаю о ситуации в Украине, но я туда не лезу - мне это не нужно. Я творческий человек, у меня нет гражданской позиции. Я человек мира, я розовая птичка. Если что-то в нашей стране произойдет - буду оставаться в стороне, ну а что, я что-то решу? Публичные личности могут вести за собой массы людей, но пусть это делает кто-то другой. Я хочу, чтобы моя музыка несла глобальные, человеческие простые истины. Это любовь, дружба, добрые дела, это важнее, чем политика", - добавила Zivert.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский журналист Дмитрий Гордон жестко осадил российскую певицу украинского происхождения Лолиту.

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Автор
Мария Дидык
Место
Россия
Теги
шоу шоу-бизнес
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