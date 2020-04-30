Известная в России светская львица Алена Кравец резко высказалась о телеведущей Регине Тодоренко после ее слов о домашнем насилии.

Так, на своей странице в Instagram Кравец призналась, что сама была жертвой насилия и знает об этом не из мелодрам. Поэтому слова Тодоренко особенно возмутили ее.

Алена Кравец Instagram @kravetsalena

"Не дай Бог таким как Регина это пережить! Что вообще такие "огламуренные" девочки понимают в насилии над женщиной?! Могли бы хоть на минутку представить себе, каково это, – если по чертвости души не способны сопереживать, – прежде чем выплескивать на людей такую низость! Как такие, не знающие реальной жизни "дивы", могут так пошло заявлять, что жертвы сами провоцируют своих насильников?! Судя по всему, подобные легкомысленные особы никогда в жизни не сталкивались с немотивированной агрессией, с оскорблениями, с унижениями и прессингом в семье? Как можно обвинять пострадавших в семье женщин в желании пиариться на своем горе?!", – пишет Алена.

По мнению звезды, своим высказыванием Тодоренко плюнула в тысячи женщин:

"Дай Бог вам, не понимающим и не способным прочувствовать чужое горе и обиду "нравоучительницам", никогда не подвергнуться подобному унизительному и болезненному опыту. Ведь только тогда такие бесчувственные женщины, как Регина, смогут понять, что это такое! Она мимоходом, с полным равнодушием, плюнула в тысячи женщин, которые мучаются, страдают и не имеют помощи и защиты от деспотов и домашних тиранов. Не смейте обвинять жертв! Они нуждаются в помощи и защите, как медицинской и правовой, так и психологической и, банально, материальной".

Регина Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии. Все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.

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