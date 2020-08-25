Звезда фильма "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" Лев Пичахчи: я попал в кино, как в Голливуде

В Киеве проходят съемки семейной новогодней комедии "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" режиссера Сергея Шляхтюка. По сюжету главный герой – 9 летний мальчик Максим – узнает, что его дедушка самый настоящий Дед Мороз и отправляется в канун Нового года на главную елку страны, чтобы загадать ему свое заветное желание. По пути Максим попадает в разные приключения, меняет судьбы людей и даже встречается с настоящим волшебством!

Роль Максима исполняет талантливый актер Лев Пичахчи. Ему всего 9 лет, но за его плечами большой актерский опыт. OBOZREVATEL пообщался с юным артистом о его работе, съемках и судьбе ребенка-актера.

Главный герой фильма "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" Пресс-служба

— Лева, расскажи самые интересные факты о себе?

— В 6 лет я видел северное сияние и был на настоящих ледниках, летал и управлял штурвалом самолета. В 4 года впервые вышел на сцену в костюме человека паука. За месяц научился играть на барабанах, Прошлой зимой на Крещение в первый раз окунулся в прорубь.

— Твоего персонажа зовут Максим, вы с ним ровесники. Скажи, что еще общего у тебя с Максимом?

— Я как и Максим верю в чудеса. Еще я такой же дружный и общительный.

Кадр из фильма "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" Пресс-служба

— А как ты попал в кино?

— Все как в Голливуде. Меня родители отвели на кружок актерского мастерства, туда пришел режиссер и выбрал меня на роль.

— Что больше всего нравится и не нравится в съемочном процессе?

— Нравится, что меня узнают, пишут в социальных сетях. Нравится дарить людям хорошее настроение. Не нравиться когда на съемках бывает слишком жарко или холодно, но я стараюсь не обращать внимание на неудобства. Я люблю съемки и получаю от этого настоящее удовольствие.

Лев Пичахчи Пресс-служба

— А чем тебе больше всего запомнились съемки в "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз"?

— Каждую смену мы с оператором перед съемками отжимались по 30 раз и еще когда уставали от процесса съемок тоже отжимались. Очень бодрит!

— Веришь в Деда Мороза?

— Один раз на Новый год, мы с мамой и папой праздновали его дома, мама прошла на второй этаж , а мы с папой в мою комнату, а вот когда вернулись в зал, я увидел открытую дверь на балкон и мокрые следы на полу, а под елкой лежал подарок. Наверно тогда приходил ко мне Дед Мороз. Но вот мой герой Максим точно его видел. Не зря же он его искал! А где именно можно встретить Деда Мороза – смотрите в кино.

Лев Пичахчи сыграл главную роль в фильме "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" Пресс-служба

— Чего бы ты пожелал, если бы встретил Деда Мороза лично?

— Что все были счастливы. Дети любили своих родителей, а родители своих детей. И самое главное – чтобы все мечты сбывались!

9-летний актер Лев Пичахчи Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, съемки фильма "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" были прекращены из-за карантина, который в марте 2020 года был введен в Украине. Съемочный процесс восстановили в июле 2020 года спустя 4 месяца перерыва.

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