"Знаю кандидатов": подруга Януковича Повалий внезапно озаботилась выборами в Украине

Народная артистка Украина Таисия Повалий, которая живет и работает в России, внезапно озадачилась тем, кто выиграет на выборах президента, которые стартуют 31 марта.

Она рассказала в интервью "Дни.ру", что уже выбрала для себя кандидата, за которого собирается голосовать. Более того, она лично знакома с некоторыми из них.

"У меня украинские корни, мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого, поэтому для меня крайне важно, по какой дороге Украина будет идти в ближайшие пять лет. Я знаю лично некоторых из 39 кандидатов в президенты – среди них есть достойные люди", – сказала Повалий.

Таисия Повалий instagram

По словам артистки, она долго с мужем спорила, кому отдать голоса, кто "достоин руководить Украиной", потому что они хотят, чтобы в стране люди жили "благополучно, в достатке, тепле, чтобы могли с уверенностью смотреть в завтра, работать, воспитывать детей. И, конечно, чтобы все жили в мире".

"Когда я оценивала кандидатов в президенты, то думала и о том, что они могут сделать для развития нашей богатейшей культуры. Мне хочется, чтобы появлялись новые театры, концертные залы, библиотеки, музеи. Все это очень важно для будущего украинского народа. С этих позиций я и выбрала президента страны на ближайшие годы", – добавила она.

Таисия Повалий instagram

Напомним, что Повалий очень любил экс-президент Украины Виктор Янукович, который видел в каждой ее песне завораживающий лиризм. С 2012 по 2014 года она была народным депутатом Украины от Партии регионов. Также она была советником Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Валерия рассказала, что отдала бы свой голос за Владимира Зеленского. В связис этим разгорелся скандал под ее постом в соцсети. В итоге ей пришлось удалить текст, после чего она заявила, что "мир сошел с ума".

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