Зеленский и Путин в Париже: во что были одеты мировые лидеры и кто из них стильнее

9 декабря в Париже состоялсь встреча лидеров стран нормандского формата. В чем на саммите появились президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

Так, OBOZREVATEL решил детально рассмотреть костюмы глав двух стран, которые отдали предпочтение классике.

Владимир Путин и владимир Зеленский Getty

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Владимир Зеленский шел на встречу к президенту Франции Эммануэлю Макрону в строгом темно-синем костюме и белой рубашке. Образ Зеленского завершало классическое темно-синее пальто.

Владимир Зеленский в Париже Getty

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон Getty

А вот российский президент решил отказать от верхней одежды. Перед Макроном Путин появился в синем костюме и белой рубашке. Также на правой руке главы России были заметны дорогие часы на черном ремешке.

Владимир Путин в Париже Getty

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Getty

Примечательно, что важным элементом в образе на деловой встрече специалисты называют расцветку галстука. Она может многое сказать о настрое человека. Стоит отметить, что для саммита в Париже и Путин, и Зеленский предпочли схожие расцветки – темно-синие с белыми вкраплениями.

Саммит в Париже Getty

Так, как утверждает консультант по использованию цветов Ив Рот Линдси из Гонконга, синий цвет – не только универсальный, но и самый надежный. Он оказывает успокаивающее воздействие. Линдси отмечает, что синие галстуки – классический признак профессиональной принадлежности.

Саммит в Париже Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский комик Игорь Ласточкин рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским, который состоялся еще до того, как он стал президентом Украины.

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