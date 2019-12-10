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10 декабря • обновлено в 09:03
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Зеленский и Путин в Париже: во что были одеты мировые лидеры и кто из них стильнее

1.8т
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9 декабря в Париже состоялсь встреча лидеров стран нормандского формата. В чем на саммите появились президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

Так, OBOZREVATEL решил детально рассмотреть костюмы глав двух стран, которые отдали предпочтение классике.

Владимир Путин и владимир Зеленский

Владимир Путин и владимир Зеленский

Getty

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Владимир Зеленский шел на встречу к президенту Франции Эммануэлю Макрону в строгом темно-синем костюме и белой рубашке. Образ Зеленского завершало классическое темно-синее пальто.

Владимир Зеленский в Париже

Владимир Зеленский в Париже

Getty

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Getty

А вот российский президент решил отказать от верхней одежды. Перед Макроном Путин появился в синем костюме и белой рубашке. Также на правой руке главы России были заметны дорогие часы на черном ремешке.

Владимир Путин в Париже

Владимир Путин в Париже

Getty

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Getty

Примечательно, что важным элементом в образе на деловой встрече специалисты называют расцветку галстука. Она может многое сказать о настрое человека. Стоит отметить, что для саммита в Париже и Путин, и Зеленский предпочли схожие расцветки – темно-синие с белыми вкраплениями.

Саммит в Париже

Саммит в Париже

Getty

Так, как утверждает консультант по использованию цветов Ив Рот Линдси из Гонконга, синий цвет – не только универсальный, но и самый надежный. Он оказывает успокаивающее воздействие. Линдси отмечает, что синие галстуки – классический признак профессиональной принадлежности.

Саммит в Париже

Саммит в Париже

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский комик Игорь Ласточкин рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским, который состоялся еще до того, как он стал президентом Украины.

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ВВП 67 лет, как будет выглядеть Кловун в его возрасте?
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
После мятого костюма Петрухи , это прогресс.
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