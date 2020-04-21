Вынужден продавать вещи: известный продюсер рассказал о бедности Киркорва

Скандальный российский продюсер Андрей Разин рассказал о том, что отсутствие концертов, крупных корпоративов и вынужденного возврата всех предоплат, российские звезды начали продавать свои вещи.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Первый пошел. Как я и предсказывал, наши звезды первой величины начали продавать свои личные вещи. Такие, как Пугачева, Леонтьев и многие другие сегодня вынуждены резко сократить свои траты и, помимо соблюдения домашнего карантина, вынуждены теперь содержать огромную армию своих подчинённых, а также горничных и обслугу", — пишет Разин.

Он добавил, что сам никаких вещей продавать не будет.

"Семикаратный перстень я подарил Алле Борисовне Пугачевой в присутствии Саши Буйнова и его жены Елены. Это - самый крупный подарок, который я сделал тогда Алле Борисовне. Эту коллекцию вы можете также увидеть в музее группы "Ласковый май". Она также не продается и продаваться не будет никогда, как и этот отель, который будет работать более 250 лет, чтобы ваши внуки и правнуки могли увидеть эти экспонаты", - заявил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Разин заявил, что вскоре многим звездам шоу-бизнеса, среди которых и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, придется продавать свое имущество из-за коронавируса.

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