Вынужден продавать вещи: известный продюсер рассказал о бедности Киркорва

Скандальный российский продюсер Андрей Разин рассказал о том, что отсутствие концертов, крупных корпоративов и вынужденного возврата всех предоплат, российские звезды начали продавать свои вещи.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
"Первый пошел. Как я и предсказывал, наши звезды первой величины начали продавать свои личные вещи. Такие, как Пугачева, Леонтьев и многие другие сегодня вынуждены резко сократить свои траты и, помимо соблюдения домашнего карантина, вынуждены теперь содержать огромную армию своих подчинённых, а также горничных и обслугу", — пишет Разин.
Он добавил, что сам никаких вещей продавать не будет.
"Семикаратный перстень я подарил Алле Борисовне Пугачевой в присутствии Саши Буйнова и его жены Елены. Это - самый крупный подарок, который я сделал тогда Алле Борисовне. Эту коллекцию вы можете также увидеть в музее группы "Ласковый май". Она также не продается и продаваться не будет никогда, как и этот отель, который будет работать более 250 лет, чтобы ваши внуки и правнуки могли увидеть эти экспонаты", - заявил он.
Первый пошёл. Как я и предсказывал, наши звезды первой величины начали продавать свои личные вещи ввиду отсутствия концертов, крупных корпоративов и возврата всех предоплат, которые составляли до 200.000 € и более. Такие, как Пугачева, Леонтьев и многие другие сегодня вынуждены резко сократить свои траты и, помимо соблюдения домашнего карантина, вынуждены теперь содержать огромную армию своих подчинённых, а также горничных и обслугу. Поэтому им ничего другого не остаётся делать, как только продавать свои личные вещи. Думаю, что потом пойдут бриллианты, украшения, а после этого начнутся продажи домов. Так, что следите за новостями в этой сфере. На этом фоне хочу заявить, что группа "Ласковый май" ни при каких ситуациях свои личные концертные вещи продавать не будет. Это касается бриллиантов и изумрудов, которые выставлены сегодня в музее группы, расположенном в отеле "Разин" в городе Сочи, на улице Учительской, 15. Там же вы можете увидеть и другие экспонаты: костюмы, личные вещи, документы, собранные за 35 лет творческой деятельности. Поверьте, там выставлены уникальные вещи, которые были выкуплены мной в 1989-м году по разрешению Александры Бирюковой - заместителя Председателя Совета Министров СССР. Тогда я выкупил всю коллекцию Гохрана, которую выставили на продажу ввиду отсутствия денег на выплату зарплаты учителям, в которой были самые редкие изумруды от 5 до 22 карат. Кстати, семикаратный перстень я подарил Алле Борисовне Пугачёвой в присутствии Саши Буйнова и его жены Елены. Это - самый крупный подарок, который я сделал тогда Алле Борисовне. Эту коллекцию вы можете также увидеть в музее группы "Ласковый май". Она также не продается и продаваться не будет никогда, как и этот отель, который будет работать более 250 лет, чтобы ваши внуки и правнуки могли увидеть эти экспонаты. Мы ничего не продаем, а все оставляем для наших зрителей, для наших поклонников, для тех, кто прибывает в наш отель. Тем не менее, так как я дружу с Филиппом Киркоровым, даю вам ссылку на сайт, на котором можно приобрести личные вещи и уникальные костюмы Филиппа: winway-store.com🤦♂️👋💐
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Разин заявил, что вскоре многим звездам шоу-бизнеса, среди которых и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, придется продавать свое имущество из-за коронавируса.
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