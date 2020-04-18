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18 апреля • обновлено в 20:13
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В сеть слили фото 64-летней Долиной без макияжа: без укладки и в очках

3.1т
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Дочь знаменитой советской и российской певицы Ларисы Долиной показала, как выглядит ее 64-летняя мать без макияжа.

Так, 36-летняя Ангелина обнародовала семейный снимок на личной странице в Instagram. На нем также изображены внучка Долиной Александра и другие близкие артистке люди.

Лариса Долина с дочкой Ангелиной

Лариса Долина с дочкой Ангелиной

SM News

"Так и живем", – подписала фото Ангелина.

На снимке Лариса Долина позирует без макияжа, с собранными в хвост волосами и очках. Звездная чета фотографировалась возле своего загородного дома.

Лариса Долина без макияжа

Лариса Долина без макияжа

Instagram @dolinalina

В комментариях пользователи отметили, что без косметика 64-летняя Долина выглядит довольно привлекательно и женственно.

"Лариса вышла – бомба! Какая она красивая, горжусь своим кумиром!" – восхитились комментаторы.

В сеть слили фото 64-летней Долиной без макияжа: как выглядит

В сеть слили фото 64-летней Долиной без макияжа: как выглядит

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лариса Долина удивила резкими изменениями во внешности. Так, в новом образе она появилась на шоу "Привет, Андрей".

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Автор
Ева Романова
Персона
Лариса Долина
Теги
Новости России шоу-бизнес
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