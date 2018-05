Бурная молодость: в сеть попали скандальные снимки Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Звездный фотограф Макс Баттерворт обнародовал серию черно-белых снимков знаменитостей времен их бурной молодости.

Снимки были сделаны в период с 2005 по 2008 года, сообщает The Sun.

В объектив фотографа попали Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Гарри, Дэвид и Виктория Бекхэм, Дженнифер Энистон, Джордж Клуни и другие звезды.

Максу удалось подловить Кейт Миддлтон в 2007 году, когда она покидала один из ночных клубов Лондона в три часа ночи. "Я думаю, что она говорила таксисту, куда ей нужно ехать, в тот момент, когда я сделал этот снимок", - рассказывает Баттерворт.

