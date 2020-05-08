"В моем возрасте уже не отказывают": Лолита удивила заявлением о сексе

Российская певица Лолита Милявская откровенно рассказала, что не жалеет ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его.
Такое признание 56-летняя артистка сделала во время прямого эфира с телеведущей Екатериной Андреевой.
Лолита
vokrug.tv
Так, по словам Лолиты, сейчас у нее есть возлюбленный. И ей очень нравится, что он поддерживает ее в желании встреч без обязательств. Кроме того, артистка признается, что ее личная жизнь кажется слишком бурной лишь потому, что она всегда находится под прицелом публики.
"Мне 56 лет, я не сожалею ни об одной половой связи, которую я совершила в браке или без него. Как я всегда говорю: в моем возрасте уже не отказывают. Я прекрасно к этому отношусь, и мне все равно, что подумает обо мне социум. Просто моя жизнь более выпуклая, это особенности моей работы", – сказала Лолита.
Лолита
utro.ru
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лолита Милявская официально развелась со своим пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым.
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