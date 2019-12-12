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12 декабря • обновлено в 15:46
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Ургант после встречи Зеленского и Путина предрек пересъемку "Сватов"

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Ведущий Иван Ургант после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина прошелся по сериалу "Сваты".

В частности, ведущий в программе "Вечерний Ургант" 10 декабря комментировал новость о том, что российских дачников обяжут законом поддерживать добрососедские отношения.

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"Уже нельзя звонить в милицию и говорить: у меня дым, запах шашлыка и шум праздника. Арестуйте их, посадите их... И получается, что теперь – сериал "Сваты" придется полностью переснимать. Такое ощущение, что это решение тоже нормандской четверки", - пошутил Ургант.

Читайте также, как Ургант по итогам "нормандской встречи" странно пошутил о нацистах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ургант также высмеял пресс-конференцию российского премьера Дмитрия Медведева.

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Персоны
Иван Ургант Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
сериал Сваты
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