Ургант после встречи Зеленского и Путина предрек пересъемку "Сватов"

Ведущий Иван Ургант после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина прошелся по сериалу "Сваты".

В частности, ведущий в программе "Вечерний Ургант" 10 декабря комментировал новость о том, что российских дачников обяжут законом поддерживать добрососедские отношения.

"Уже нельзя звонить в милицию и говорить: у меня дым, запах шашлыка и шум праздника. Арестуйте их, посадите их... И получается, что теперь – сериал "Сваты" придется полностью переснимать. Такое ощущение, что это решение тоже нормандской четверки", - пошутил Ургант.

Читайте также, как Ургант по итогам "нормандской встречи" странно пошутил о нацистах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ургант также высмеял пресс-конференцию российского премьера Дмитрия Медведева.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.