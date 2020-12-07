Умерла известная украинская оперная певица
В воскресенье, 6 декабря, в Одессе скончалась известная украинская оперная певица, народная артистка Украины Галина Поливанова. Ей был 91 год.
Она является лауреатом многочисленных премий, а также имеет ордены княгини Ольги и "За заслуги" ІІІ степени. О трагедии сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Причина смерти украинской певицы пока неизвестна. В мэрии отметили, что она была предана своему делу и любила людей. Именно такой Поливанову навсегда запомнят близкие и друзья артистки.Что известно о Галине Поливановой
В августе 1953 года Поливанову пригласили в труппу Одесского государственного академического театра оперы и балета.
Певица работала под руководством музыкантов, выдающихся дирижеров: Е. Светланова, В. Федосеева, Я. Вощак, С. Лацанича и других.
С 1976 года Галина Анатольевна возглавила кафедру сольного пения Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой.
Также Галина Анатольевна провела более 300 благотворительных концертов.
В 2009 году была издана книга – Галина Поливанова "Гранд-интервью".
Стоит отметить, что Поливанова имеет ученое звание почетного академика в области экологии человека, а также ордены "Знак Почета", "За Заслуги" III степени, "княгини Ольги III степени" и "княгини Ольги II степени".
Кроме того, в 2011 году певица получила юбилейную медаль "20 лет независимости Украины", а в 2017 – орден "княгини Ольги I степени".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на 90-м году жизни умерла украинская певица, народная артистка Украины Мария Байко.