Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Актер и режиссер, народный артист СССР Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет.

Об этом сообщило издание "РИА Новости" со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского. О том, что стало причиной смерти артиста пока не сообщается. Прощание с Андреевым, как отмечают инсайдеры, предположительно, пройдет 2 сентября.

Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. С 1990 по 2012 годы он был художественным руководителем Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, в 2012 году стал его президентом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 июня в Лондоне умер английский актер и лауреат премий BAFTA и "Тони" Йэн Холм. Звезде трилогии "Властелин колец", где он сыграл Бильбо Бэггинса, было 88 лет.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!