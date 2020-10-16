Умер известный блогер Стужук: в сети обнародовали "пророческое" фото с вырванным сердцем

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
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Дмитрий Стужук умер 16 октября

Популярный фитнес-блогер Дмитрий Стужук, который умер от осложнений, вызванных коронавирусом, за несколько месяцев до смерти опубликовал "пророческое" фото с вырванным сердцем.

Так, 3 июля мужчина поделился с поклонниками снимком на своей странице в Instagram, на котором позирует весь в бутафорской крови и держит в руках сердце (фото смотрите ниже).

"Трудно бороться со своим сердцем, однако рассудительному мужу свойственно его побеждать", – подписал публикацию блогер.

Фото Стужука оказалось пророческим.

После новости о смерти Стужука пользователи в комментариях под фото назвали его "пророческим". Некоторые поклонники отметили, что до сих пор не могут поверить в смерть мужчины.

"Не раз наши действия, фото, фразы, видео становятся пророческими. Очень жаль", "Как будто сглазил сам себе. Царство небесное", "Аж мурашки по коже пошли", – написали в комментариях.

В сети назвали фото "пророческим".
Поклонники назвали фото "пророческим".
Дмитрий Стужук опубликовал фото с вырванным сердцем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • бывшего мужа популярной украинской блогершы Софии Стужук Дмитрия госпитализировали в киевскую клиническую больницу № 4 с коронавирусом.

  • У мужчины были проблемы с сердцем, и COVID-19 дал на него осложнения. 15 октября состояние Дмитрия ухудшилось, он пережил клиническую смерть.

  • 16 октября от осложнений, вызванных коронавирусом, Стужук умер.

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