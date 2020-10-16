Умер известный блогер Стужук: в сети обнародовали "пророческое" фото с вырванным сердцем

Популярный фитнес-блогер Дмитрий Стужук, который умер от осложнений, вызванных коронавирусом, за несколько месяцев до смерти опубликовал "пророческое" фото с вырванным сердцем.

Так, 3 июля мужчина поделился с поклонниками снимком на своей странице в Instagram, на котором позирует весь в бутафорской крови и держит в руках сердце (фото смотрите ниже).

"Трудно бороться со своим сердцем, однако рассудительному мужу свойственно его побеждать", – подписал публикацию блогер.

После новости о смерти Стужука пользователи в комментариях под фото назвали его "пророческим". Некоторые поклонники отметили, что до сих пор не могут поверить в смерть мужчины.

"Не раз наши действия, фото, фразы, видео становятся пророческими. Очень жаль", "Как будто сглазил сам себе. Царство небесное", "Аж мурашки по коже пошли", – написали в комментариях.

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