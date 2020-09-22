Украинский художник Ройтбурд об одесситах: есть те, у кого столица – в Москве, а враг – в Киеве

Известный украинский художник Александр Ройтбурд заявил, что определенная категория жителей Одессы "питает любовь к России" и считает Москву столицей, а в Киеве, по их мнению, якобы живут "враги".

Он добавил, что такое мнение преобладает среди пожилых одесситов, так как она помнят Советский Союз и не понимают, что такое "путинская Россия". Об этом пишет "Думская".

"Не все коренные одесситы любят Россию, но в Одессе, среди определенной категории одесситов, запускается такая матрица: столица – в Москве, а враг – в Киеве. Это хорошо работает на пожилых людей, которые помнят Советский Союз и не представляют себе, что такое "путинская Россия". Это хорошо работает среди молодых людей, которым сегодня русская пропаганда навязывает идеализированный образ СССР, в котором все было прекрасно – и пломбир по 22 копейки, и колбаса "Докторская" по 2.20", – высказался художник.

Также он добавил, что те, кто придерживается такой позиции, просто не понимают, "насколько ужасной, отвратительной и лживой страной был СССР".

"Эти люди не представляют себе, в какой ужасной, отвратительной, лживой, гнилой стране мы жили. И вот действует эта матрица – якобы враг в Киеве, а Украина оккупировала Одессу. Не хочется проводить политинформацию. Я считаю, что подобная пропаганда ведется людьми, которым плевать на будущее Одессы, и она для города убийственна. Она работает на параноидальные амбиции российского лидера, который видит себя восстановителем империи, но это гибель для нашего города", – подытожил Ройтбурд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее художник Александр Ройтбурд принял решение баллотироваться в состав Одесского областного совета от партии "Европейская солидарность" на выборах, которые состоятся осенью.