Ройтбурд заявил, что идет на выборы в Одесский облсовет от партии Порошенко. Фото: pravda.com.ua

Директор Одесского художественного музея, художник Александр Ройтбурд принял решение баллотироваться в состав Одесского областного совета от партии "Европейская солидарность" на ближайших выборах, которые состоятся осенью.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Ройтбурд заметил, что при этом не будет вступать в саму политсилу.

"Я иду на выборы в следующий облсовет. От партии "Европейская солидарность". Я не член партии "Европейская солидарность". Но я благодарен ей за то, что она предоставила мне шанс отстаивать мою позицию не у стен обладминистрации, а в сессионном зале" , – написал Ройтбурд.

При этом он отметил, что идет не в оппозицию и не во власть и его не интересует политическая карьера, однако сообщил, что принять такое решение его подтолкнул длительный конфликт с представителями партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Я иду защитить и музей и предоставить ему новое дыхание. Я иду защищать интересы культуры. Защищать будущее своего города", – объяснил Ройтбурд.

Ройтбурд заявил, что идет на выборы в Одесский облсовет от партии Порошенко Александр Ройтбурд / Facebook

Ройтбурд заявил, что идет на выборы в Одесский облсовет от партии Порошенко Александр Ройтбурд / Facebook

Как писал OBOZREVATEL, в рейтинге предпочтений киевлян на выборах в Киевсовет лидирует партия "Европейская солидарность", за ней следует "Слуга народа", далее – "Удар".