"У кого-то нервно зашевелились усики": жену Пескова застукали в объятиях Бандераса

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка засветилась на Каннском кинофестивале в компании знаменитого голливудского актера Антонио Бандераса.

Соответствующие фотографии появились в Instagram-аккаунте Навки. На снимках она обнимается с Бандерасом, а тот позирует на камеру с бокалом в руке.

"Удивительно обаятельный мужчина и безусловно шикарный актер", – написала в своем посте россиянка.

В комментариях к публикации большинство подписчиков расхвалили Навку за наряд и внешний вид, однако некоторым пользователям не понравилось появление жены Пескова на фестивале.

instagram.com/tatiana_navka

instagram.com/tatiana_navka

"Неужели у жены пресс-секретаря президента нет других забот, кроме ходьбы по красным дорожкам? И почему она там?.. Не этим надо хвалиться", "Вам бы поскромнее быть", "Хорошо жены секретарей живут. Когда только успевает бизнесом заниматься", "У кого-то нервно зашевелились усики", – пишут под постом.

instagram.com/tatiana_navka

instagram.com/tatiana_navka

instagram.com/tatiana_navka

Напомним, днем ранее Навка пришла на Каннский кинофестиваль в вечернем платье с глубоким вырезом до самой талии, что разозлило сеть.

Как писал OBOZREVATEL, ранее жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка встретила Старый Новый год на Мальдивских островах, забронировав самую дорогую виллу в комплексе.

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