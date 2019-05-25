ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

"У кого-то нервно зашевелились усики": жену Пескова застукали в объятиях Бандераса

2.3тЧитать материал на украинском

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка засветилась на Каннском кинофестивале в компании знаменитого голливудского актера Антонио Бандераса.

Соответствующие фотографии появились в Instagram-аккаунте Навки. На снимках она обнимается с Бандерасом, а тот позирует на камеру с бокалом в руке.

"Удивительно обаятельный мужчина и безусловно шикарный актер", – написала в своем посте россиянка.

Новости
Дочь Пескова уличили в работе на "врага": стало известно, сколько ей платят

В комментариях к публикации большинство подписчиков расхвалили Навку за наряд и внешний вид, однако некоторым пользователям не понравилось появление жены Пескова на фестивале.

"У кого-то нервно зашевелились усики": жену Пескова застукали в объятиях Бандераса

instagram.com/tatiana_navka

"У кого-то нервно зашевелились усики": жену Пескова застукали в объятиях Бандераса

instagram.com/tatiana_navka

"Неужели у жены пресс-секретаря президента нет других забот, кроме ходьбы по красным дорожкам? И почему она там?.. Не этим надо хвалиться", "Вам бы поскромнее быть", "Хорошо жены секретарей живут. Когда только успевает бизнесом заниматься", "У кого-то нервно зашевелились усики", – пишут под постом.

"У кого-то нервно зашевелились усики": жену Пескова застукали в объятиях Бандераса
"У кого-то нервно зашевелились усики": жену Пескова застукали в объятиях Бандераса
"У кого-то нервно зашевелились усики": жену Пескова застукали в объятиях Бандераса
"У кого-то нервно зашевелились усики": жену Пескова застукали в объятиях Бандераса
"У кого-то нервно зашевелились усики": жену Пескова застукали в объятиях Бандераса

instagram.com/tatiana_navka

"У кого-то нервно зашевелились усики": жену Пескова застукали в объятиях Бандераса

instagram.com/tatiana_navka

"У кого-то нервно зашевелились усики": жену Пескова застукали в объятиях Бандераса

instagram.com/tatiana_navka

Напомним, днем ранее Навка пришла на Каннский кинофестиваль в вечернем платье с глубоким вырезом до самой талии, что разозлило сеть.

Как писал OBOZREVATEL, ранее жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка встретила Старый Новый год на Мальдивских островах, забронировав самую дорогую виллу в комплексе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Каннский кинофестиваль
Персоны
Дмитрий ПесковТатьяна НавкаАнтонио Бандерас
Теги
Новости РоссииInstagramфотографиишоу-бизнес
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да ладно скулить, майдауны! И вас пустят! Потом! Ковер заметать!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения