"Тошнит от пошлятины!" MARUV возмутила поклонников фото из России

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) опубликовала новые фото со своих концертов в России. Так, не изменяя своему сценическому образу, она предстала перед фанатами в вульгарных и провокационных нарядах, которые понравились не всем.

Многие пользователи сети осудили такой внешний вид артистки. Снимки Корсун разместила на своей странице в Instagram.

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

"Вас жалко", "У вас есть хоть одна песня, где вы по сцене не ползаете на коленях кверху ж*пой?", "Вообще у нее нет голоса! В живую что то не получается", "С рогами перебор и так понятно, что вы от лукавого сеете разврат", "Тошнит уже от этой пошлятины", - пишут в сети.

Как писал OBOZREVATEL, на вопрос украинского журналиста о принадлежности Крыма Корсун сказала "всем пока", что в России вызвало ажиотаж.

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