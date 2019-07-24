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"Тошнит от пошлятины!" MARUV возмутила поклонников фото из России

4.5т Читать материал на украинском

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) опубликовала новые фото со своих концертов в России. Так, не изменяя своему сценическому образу, она предстала перед фанатами в вульгарных и провокационных нарядах, которые понравились не всем.

Многие пользователи сети осудили такой внешний вид артистки. Снимки Корсун разместила на своей странице в Instagram.

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

Новости
"Круто, но пошло!" Никитюк взбудоражила сеть откровенным фото

It was hot hot hot night!

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Вас жалко", "У вас есть хоть одна песня, где вы по сцене не ползаете на коленях кверху ж*пой?", "Вообще у нее нет голоса! В живую что то не получается", "С рогами перебор и так понятно, что вы от лукавого сеете разврат", "Тошнит уже от этой пошлятины", - пишут в сети.

"Тошнит от пошлятины!" MARUV возмутила поклонников фото из России
"Тошнит от пошлятины!" MARUV возмутила поклонников фото из России
"Тошнит от пошлятины!" MARUV возмутила поклонников фото из России
"Тошнит от пошлятины!" MARUV возмутила поклонников фото из России
"Тошнит от пошлятины!" MARUV возмутила поклонников фото из России

Как писал OBOZREVATEL, на вопрос украинского журналиста о принадлежности Крыма Корсун сказала "всем пока", что в России вызвало ажиотаж.

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Персона
MARUV
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Девочка делает популярность на образе шлюхи - флаг рф ей в руки. Ма.ru.
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