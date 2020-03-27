Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом: музыкант в реанимации

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом.

57-летний музыкант находится в реанимации в отделении интенсивной терапии, сообщает Вild.de.

Апостроф

У Линдеманна зафиксирована высокая температура, лихорадка и одышка. Подробную информацию о состоянии певца пока не сообщают.

Напомним, Тилль Линдеманн в марте посещал Украину и Россию с концертами. В Берлин он вернулся 16 марта.

В Киеве Тилль представлял сольный проект Lindemann – 6 марта состоялся масштабный концерт артиста. После этого он отправился в Чернобыльскую зону отчуждения, где отличился дерзкой и небезопасной выходкой.

Концерт в Москве состоялся 15 марта, после чего артист сразу отправился в Германию.

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