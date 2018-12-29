''Тилль бросил?'' Лобода взволновала фанатов откровенным фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взволновала поклонников новым откровенным снимком. На нем она позирует у зеркала, в черном наряде с глубоким декольте.

Кроме того, снимок сопровождает весьма неоднозначная фраза. Фото певица разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Сегодня не очень- то и весело", - написала Лобода.

Пользователи сети предположили, что певица рассталась с предполагаемым отцом своей младшей дочери немецким музыкантом Тиллем Линдеманом.

Светлана Лобода

Певица, знакомая зрителям как экс-солистка популярной группы "ВИА Гра". Теперь Лобода выступает сольно, кроме того, Светлана работает ведущей, пишет тексты песен и запустила собственную скандальную марку дизайнерской одежды.

Родилась в Киеве 18 октября 1982 года, но после российско-украинского конфликта стала чаще появляться в Москве и решила сделать ставку на российский шоу-бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Светлана Лобода поразила поклонников обнаженным снимком. Звезда опубликовала чувственное фото в своем Instagram-аккаунте. Многие фаны певицы отметили, что их кумир выглядит очень красиво и женственно.