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''Тилль бросил?'' Лобода взволновала фанатов откровенным фото

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взволновала поклонников новым откровенным снимком. На нем она позирует у зеркала, в черном наряде с глубоким декольте.

Кроме того, снимок сопровождает весьма неоднозначная фраза. Фото певица разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

''Тилль бросил?'' Лобода взволновала фанатов откровенным фото

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"Сегодня не очень- то и весело", - написала Лобода.

Пользователи сети предположили, что певица рассталась с предполагаемым отцом своей младшей дочери немецким музыкантом Тиллем Линдеманом.

''Тилль бросил?'' Лобода взволновала фанатов откровенным фото
''Тилль бросил?'' Лобода взволновала фанатов откровенным фото
''Тилль бросил?'' Лобода взволновала фанатов откровенным фото

Светлана Лобода

Певица, знакомая зрителям как экс-солистка популярной группы "ВИА Гра". Теперь Лобода выступает сольно, кроме того, Светлана работает ведущей, пишет тексты песен и запустила собственную скандальную марку дизайнерской одежды.

Родилась в Киеве 18 октября 1982 года, но после российско-украинского конфликта стала чаще появляться в Москве и решила сделать ставку на российский шоу-бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Светлана Лобода поразила поклонников обнаженным снимком. Звезда опубликовала чувственное фото в своем Instagram-аккаунте. Многие фаны певицы отметили, что их кумир выглядит очень красиво и женственно.

Персона
Светлана Лобода
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