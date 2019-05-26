Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая объявила, что 7 июня уйдет в отставку, по праву считают одной из самых ярких европейских политиков.
Так, она не раз удивляла публику яркими нарядами, неловкими реверансами и смешными танцами. СМИ даже окрестили ее "танцующей королевой".
OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые запоминающиеся курьезы с Мэй.
Тереза Мэй
bbc.com
В августе 2018 года британский премьер во время африканского турне станцевала со школьниками из Кейптауна, из-за чего получила немало насмешек в сети и сравнений с роботом.
Theresa May dances like she’s had her freedom of movement surgically removedpic.twitter.com/PaiSEtcRE9— James Felton (@JimMFelton) 28 августа 2018 г.
В столице Кении Найроби она снова повторила движения вместе со скаутами, вызвав ажиотаж в сети.
В октябре 2018 года года Мэй неожиданно пустилась в пляс под песню Dancing Queen шведской группы АВВА.
Тереза Мэй
Скриншот из видео
Тереза Мэй
2000.ua
Запомнились и реверансы главы правительства Великобритании.
Так, в июне 2018 года она сделала чересчур низкий реверанс перед членами королевской семьи.
Twitter @iamamoum
Twitter @iamamoum
Twitter @iamamoum
Twitter @iamamoum
В октябре 2018 Мэй вновь попала в курьезный случай с реверансом перед королевой Елизаветой ІІ и повеселила британцев своей мимикой.
Примечательно, что Мэй всегда с юмором относилась к нападкам и насмешкам журналистов. Видео с ее смехом на заседании парламента и вовсе стало мемом.
Не стеснялась премьер и экстравагантных нарядов и украшений. "Я всегда говорю женщинам: "Не будьте заложниками стереотипов", и, если ваша индивидуальность выражается в одежде или обуви, пусть так оно и будет", – заявляла Мэй.
JetSetter
posta-magazine.ru
Afisha.ru
posta-magazine.ru
metakomsec.spb.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канцлер Германии Ангела Меркель оконфузилась во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Меркель забыла встретить свою коллегу, когда она приехала.
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.