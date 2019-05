Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая объявила, что 7 июня уйдет в отставку, по праву считают одной из самых ярких европейских политиков.

Так, она не раз удивляла публику яркими нарядами, неловкими реверансами и смешными танцами. СМИ даже окрестили ее "танцующей королевой".

OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые запоминающиеся курьезы с Мэй.

В августе 2018 года британский премьер во время африканского турне станцевала со школьниками из Кейптауна, из-за чего получила немало насмешек в сети и сравнений с роботом.

Theresa May dances like she’s had her freedom of movement surgically removedpic.twitter.com/PaiSEtcRE9