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Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй

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Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая объявила, что 7 июня уйдет в отставку, по праву считают одной из самых ярких европейских политиков.

Так, она не раз удивляла публику яркими нарядами, неловкими реверансами и смешными танцами. СМИ даже окрестили ее "танцующей королевой".

OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые запоминающиеся курьезы с Мэй.

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Тереза Мэй

Тереза Мэй

bbc.com

В августе 2018 года британский премьер во время африканского турне станцевала со школьниками из Кейптауна, из-за чего получила немало насмешек в сети и сравнений с роботом.

В столице Кении Найроби она снова повторила движения вместе со скаутами, вызвав ажиотаж в сети.

В октябре 2018 года года Мэй неожиданно пустилась в пляс под песню Dancing Queen шведской группы АВВА.

Тереза Мэй

Тереза Мэй

Скриншот из видео

Тереза Мэй

Тереза Мэй

2000.ua

Запомнились и реверансы главы правительства Великобритании.

Так, в июне 2018 года она сделала чересчур низкий реверанс перед членами королевской семьи.

Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй

Twitter @iamamoum

Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй

Twitter @iamamoum

Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй

Twitter @iamamoum

Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй

Twitter @iamamoum

В октябре 2018 Мэй вновь попала в курьезный случай с реверансом перед королевой Елизаветой ІІ и повеселила британцев своей мимикой.

Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй
Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй
Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй
Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй

Примечательно, что Мэй всегда с юмором относилась к нападкам и насмешкам журналистов. Видео с ее смехом на заседании парламента и вовсе стало мемом.

Не стеснялась премьер и экстравагантных нарядов и украшений. "Я всегда говорю женщинам: "Не будьте заложниками стереотипов", и, если ваша индивидуальность выражается в одежде или обуви, пусть так оно и будет", – заявляла Мэй.

Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй

JetSetter

Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй

posta-magazine.ru

Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй

Afisha.ru

Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй

posta-magazine.ru

Танцующая королева уходит: самые яркие "выступления" Терезы Мэй

metakomsec.spb.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канцлер Германии Ангела Меркель оконфузилась во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Меркель забыла встретить свою коллегу, когда она приехала.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
Тереза Мэй
Место
Великобритания
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