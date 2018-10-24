Тереза Мэй снова отметилась странным выпадом перед Елизаветой II

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повторила свой неуместный реверанс перед королевой Елизаветой II во время встречи с королевской семьей Нидерландов.

Король Виллем-Александр и королева Максима прибыли в Великобританию с официальным визитом 23 октября.

Это уже не первый раз, когда премьер веселит британцев своими телодвижениями. Как известно, согласно британскому этикету, глубокие реверансы уместны в "любительских драматических постановках".

Отметим, что глава британского правительства появилась на публике в пиджаке темно-синего оттенка, юбке и туфлях в тон. Элегантности наряду добавили широкополая шляпа с цветком и черные перчатки.

Ранее Мэй неоднократно высмеивали за слишком низкие, "жирафьи" выпады перед королевской семьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, также британский премьер известна своими неуклюжими танцами. В частности, Мэй станцевала во время турне по Африке, ее движения сравнили с роботом.