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Тереза Мэй снова отметилась странным выпадом перед Елизаветой II

5.7тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повторила свой неуместный реверанс перед королевой Елизаветой II во время встречи с королевской семьей Нидерландов.

Король Виллем-Александр и королева Максима прибыли в Великобританию с официальным визитом 23 октября.

Это уже не первый раз, когда премьер веселит британцев своими телодвижениями. Как известно, согласно британскому этикету, глубокие реверансы уместны в "любительских драматических постановках".

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Тереза Мэй снова отметилась странным выпадом перед Елизаветой II
Тереза Мэй снова отметилась странным выпадом перед Елизаветой II
Тереза Мэй снова отметилась странным выпадом перед Елизаветой II
Тереза Мэй снова отметилась странным выпадом перед Елизаветой II

Отметим, что глава британского правительства появилась на публике в пиджаке темно-синего оттенка, юбке и туфлях в тон. Элегантности наряду добавили широкополая шляпа с цветком и черные перчатки.

Тереза Мэй снова отметилась странным выпадом перед Елизаветой II
Тереза Мэй снова отметилась странным выпадом перед Елизаветой II

Ранее Мэй неоднократно высмеивали за слишком низкие, "жирафьи" выпады перед королевской семьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, также британский премьер известна своими неуклюжими танцами. В частности, Мэй станцевала во время турне по Африке, ее движения сравнили с роботом.

Персоны
Тереза МэйЕлизавета II
Место
Великобритания
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