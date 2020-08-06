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Светлана Тихановская: что известно о домохозяйке, бросившей вызов Лукашенко

Анна Паскевич
Анна Паскевич
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Светлана Тихановская собирает многотысячные митинги

Светлана Тихановская собирает многотысячные митинги.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прославилась как главная соперница Александра Лукашенко на выборах 9 августа 2020 года.

Так, в поддержку Тихановской в стране собираются многотысячные митинги: общество Беларуси возлагает большие надежды на оппозиционерку. Кто она, кем была до выборов и почему решила пойти в президенты, рассказывает OBOZREVATEL.

Кто такая Светлана Тихановская?

Светлане Тихановской (девичья фамилия Пилипчук) – 37 лет. В 2000 году она с золотой медалью окончила школу №2 в городе Микашевичи. Закончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета по специальности "Иностранные языки (английский, немецкий)".

После окончания университета Светлана жила в Гомеле, работала переводчицей английского языка в разных организациях, включая благотворительную Chernobyl Life Line, оказывающую помощь потерпевшим от Чернобыльской аварии. В 2013 году переехала в Минск.

Светлана Тихановская – переводчик по образованию

Светлана Тихановская – переводчик по образованию

Муж Тихановской – Сергей Тихановский – белорусский блогер, предприниматель, оппозиционер, после задержания 29 мая во время пикета в Гродно находится под арестом. Белорусские правозащитники объявили Тихановского политическим заключенным.

У супругов – двое детей, сын 2010 года рождения и дочь 2016 года рождения.

Почему Светлана Тихановская пошла на выборы?

Пойти в президенты Тихановская решила после того, как ЦИК Беларуси отказался регистрировать ее мужа кандидатом на выборах президента в 2020 году. Главные тезисы, с которыми Светлана участвует в предвыборной гонке – независимость Беларуси, освобождение политзаключенных и новые демократические выборы через полгода.

Светлана Тихановская считается главной соперницей Лукашенко на выборах президента

Светлана Тихановская считается главной соперницей Лукашенко на выборах президента

Какие шансы на выборах имеет Тихановская?

По итогу пикетов, состоявшихся в Минске и других городах Беларуси, было собрано более 100 тысяч подписей в поддержку Тихановской. 16 июля 2020 года штаб Светланы объединился со штабами бывшего банкира Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

А 30 июля 2020 года в Парке Дружбы народов в Минске прошел официальный пикет Тихановской, на котором собрались рекордные с 1991 года 63 тысяч человек.

Независимых опросов избирателей по популярности кандидатов в президенты в Беларуси нет. Между тем государственные СМИ утверждают, что Лукашенко поддерживают около 70 процентов белорусов.

Митинг в поддержку Тихановской в Минске, 30 июля 2020 года

Митинг в поддержку Тихановской в Минске, 30 июля 2020 года

Как Тихановская относится к Украине?

В июле 2020 года в интервью "Еврорадио" Тихановская назвала Крым "юридически украинским, но фактически российским". Российско-украинскую войну она считает "болезненным вопросом, который разделяет людей".

"Мне очень болит тот факт, что в Украине была война, страна перешла с одной стороны на другую. Это очень болезненный вопрос. Этот вопрос разделяет людей и настраивает друг против друга", – сказала кандидат в президенты Беларуси.

Светлана Тихановская считает Крым "юридически украинским"

Светлана Тихановская считает Крым "юридически украинским"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Тихановская заявила об угрозах, якобы поступавших ей с украинского номера.

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