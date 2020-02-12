"Сваты-7": появились первые фото и видео со съемок сериала

В сети появились фотографии и видео со съемок седьмого сезона "Сватов", которые выйдут на экраны не раньше 2021 года.

Так, на них можно увидеть уже давно полюбившихся зрителям Федора Добронравова, Татьяну Кравченко и Анну Кошмал. Кроме того, в новых "Сватах" снимется Людмила Артемьева и другие актеры. Приятным сюрпризом для поклонников ситкома станет появление героя Анатолия Васильева, которого не стало в четвертом сезоне. По сюжету его "оживят" в воспоминаниях главных героев.

Федор Добронравов на съемках седьмого сезона сериала "Сваты" Фото: instagram/svati7_love

Татьяна Кравченко в новых "Сватах" Фото: instagram/svati7_love

Анна Кошмал на съемках "Сваты-7" Фото: instagram/svati7_love

Федор Добронравов с поклонниками Фото: instagram/svati7_love

Татьяна Кравченко с поклонниками Фото: instagram/svati7_love

Отмечается, что съемочная команда работает в селе Дуличи – в доме экранного Ивана Будько, которого исполняет Федор Викторович. На самом деле ставший уже легендарным особняк принадлежит супругам Празецким – Виктору и Светлане. Они уже считают артистов родными и с нетерпением ждут их с распростертыми объятиями.

Празецкие любезно предоставили свой дом для съемок Фото: instagram/svati7_love

"На съемки в наш дом из актеров приехали только Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Но сама съемочная группа еле помещается в доме. Им, конечно, сложно сниматься в таких условиях: в доме тесно, на улице грязь и холод. Мы как можем помогаем: предлагаем бутерброды и чай. Отдала даже свою скатерть для съемок", – делилась хозяйка в интервью изданию Starhit.

Напомним, шестой сезон "Сватов", вышел в 2013 году, после чего проект закрыли. Фанаты засыпали "Квартал 95" письмами, в которых просили продолжить съемки в любом виде, главное, чтобы актеры остались те же.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 года Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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