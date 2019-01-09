Спустя 25 лет брака: самый богатый человек мира развелся с супругой

Основатель крупнейшей торговой интернет-компании Amazon Джефф Безос, которого мировые издания неоднократно называли самым богатым человеком на Земле, объявил о разводе со своей женой Маккензи.

Как отметил предприниматель в своем Twitter-посте, в браке пара прожила 25 лет.

Фото: businessinsider.com

"Мы решили расстаться и продолжить жить, будучи друзьями. У нас была прекрасная жизнь, как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее, как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах..." - рассказал своим фолловерам Безос.

При этом, как отметил бизнесмен, они с супругой остаются очень счастливыми, что в свое время встретили друг друга.

Новости Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер официально развелись

"Даже если бы заранее знали, что разведемся через 25 лет, мы бы все равно сделали это снова", - подчеркнул он.

Насколько известно, за время брака у супругов родились трое детей, всего жа пара воспитывала четверых - родных сыновей и одну приемную дочь. Познакомились Джефф и Маккензи в 1992 году, а уже через год скрепили свои отношения официальным браком.

Фото: time.com

Как сообщал OBOZREVATEL, российский артист и комик Максим Виторган, который является мужем ведущей Ксении Собчак, обнародовал совместное фото с супругой, которым подогрел слухи о разводе. В свою очередь, отсутствие комментариев самой Собчак или Виторгана еще больше подогревает интерес поклонников.