Ротару засветила в сети особняк за миллион долларов: яркие фото

Советская и украинская звезда София Ротару показала свой особняк под Киевом. Ранее СМИ сообщали, что его стоимость превышает миллион долларов.

Так, артистка на личной странице в Instagram показала серию снимков, где изображен ее дом и окружающая его территория.

Ротару продемонстрировала, что вокруг ее элитного жилья – огромный сад с цветами, а вблизи особняка расположен также большой гостевой деревянный дом.

Ротару показала свой дом Instagram Софии Ротару

Поместье Ротару окружено рвом, чтобы туда не проникли журналисты. Площадь жилых помещений составляет 120 квадратных метров, а площадь участка – 20 соток. Сам дом нестандартной формы, с высокими потолками и окнами. На участке также есть теннисный корт.

Как выглядит дом Ротару Instagram Софии Ротару

По периметру дом окружен забором, его охраняет сторож. На территории есть масштабная беседка и мангал. При этом сама хозяйка любит проводить время на грядках, а также ухаживать за плодовыми деревьями.

Как выглядит особняк Ротару Instagram Софии Ротару

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько денег потеряла певица София Ротару из-за отмены концертов во время карантина. Сумма достигла десятков миллионов.