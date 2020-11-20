Российского продюсера Фадеева включили в "черный список" СБУ

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российского продюсера Максима Фадеева в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.

Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте ведомства в пятницу, 20 ноября. К слову, причина включения продюсера в "черный список" на данный момент не уточняется.

"11 ноября 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом МКИП от 19 ноября № 2319 российского музыканта был включен в перечень", – отмечено в сообщении.

Напомним, что въезд на территорию Украины сроком на три года Максиму Фадееву СБУ запретила еще в мае этого года. По состоянию на 20 ноября, в списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности есть уже 156 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее продюсер Максим Фадеев назвал "зашкваром" творчество рэп-артистов и их стиль жизни.