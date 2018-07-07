"Расскажите всем правду!" Лидер культовой группы устроил фурор в Киеве

В Киеве на фестивале Atlas Weekend солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк напомнил о голодающем в российской колонии украинском политзаключенном Олеге Сенцове.

Во время выступления группы на сцене показывали фото украинского режиссера, передает Крым.Реалии.

Хлывнюк напомнил о том, что Сенцов голодает 55 дней, и попросил рассказать об этом тем, кто не знает о процессе.

"Он уже более 50 дней в знак протеста ничего не ест. Я попрошу вас, когда эта музыка закончится, рассказать тем вашим друзьям, кто ничего не знает об этом. Если вы думаете, что я травлю здесь пропаганду - узнайте больше об этом процессе. И расскажите всем другим правду - только правду", - призвал лидер группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 5 июля, в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги на краткосрочном свидании с Сенцовым побывала его сестра Наталья Каплан.