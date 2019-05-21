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Макс Барских оконфузился в Каннах: в сети возникли споры

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Известный украинский поп-певец Макс Барских оконфузился на вечеринке в Каннах, из-за чего нарвался на критику поклонников.

Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором показал, как разбил бокал на танцполе и отошел в сторонку, предоставив персоналу возможность убрать за ним осколки (чтобы посмотреть ролик с конфузом Барских, проскролльте до конца страницы).

"Когда ты упустил коктейль посреди танцпола и сделал вид, что это не ты", – подписал артист.

Макс Барских уронил бокал на вечеринке

Макс Барских уронил бокал на вечеринке

Кадр из видео

Фолловеры были возмущены таким поведением. На Макса некоторые накинулись с обвинениями, что он поступил некрасиво, а осколки нужно было собрать самостоятельно или хотя бы извиниться перед теми, на кого попали брызги коктейля.

"Еще и кичится этим, противно стало", "А если серьезно, то это позор", "Как девочка отошел. Будь мужиком, позови персонал, попроси убрать, дай чаевых и все", "Не смешное и не забавное видео. Макс, ты уже взрослый парень и стоять и ржать над тем, что за тобой убирают разбитый стакан и разлитую выпивку другой человек", – рассердились пользователи.

Макс Барских притворился, что не он уронил бокал

Макс Барских притворился, что не он уронил бокал

скриншот

Реакция пользователей на видео Барских

Реакция пользователей на видео Барских

Пользователи пристыдили Барских

Пользователи пристыдили Барских

В сети разозлились из-за конфуза Барских

В сети разозлились из-за конфуза Барских

Реакция на видео Макса Барских

Реакция на видео Макса Барских

Макс Барских оконфузился в Каннах: в сети возникли споры

Несмотря на шквал критики, многие поклонники заступились за артиста, ведь подобная ситуация могла произойти с каждым. В комментариях ответили, что уборка – одна из обязанностей персонала заведения.

"Люди, относитесь ко всему проще. Это просто бокал, и он просто упал, не на кого-то, не кому-то в сумку", "Ну люди. Вы чего? Реально кто-то из вас возьмет в руки швабру и будет мыть пол? Для этого, в таких заведениях есть специальный персонал. Такие здесь все святоши, куда деваться", – заступились поклонники.

Поклонники заступились за Макса Барских

Поклонники заступились за Макса Барских

Поклонники Барских призвали пользователей быть проще

Поклонники Барских призвали пользователей быть проще

Макс Барских в Каннах

Макс Барских в Каннах

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе, США. Его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

Напомним, что Каннский кинофестиваль проходил с 14 по 25 мая. Полный список номинантов был опубликован на официальном сайте фестиваля. На красной дорожке уже были замечены: Хавьер Бардем и Шарлотта Генсбур, Селена Гомес, Билл Мюрей, Алессандра Амбросио, Тильда Суинтон и другие мегазвезды.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.

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Тема
Каннский кинофестиваль
Персона
Макс Барских
Место
Франция
Теги
шоу-бизнесвидео
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