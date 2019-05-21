Макс Барских оконфузился в Каннах: в сети возникли споры

Известный украинский поп-певец Макс Барских оконфузился на вечеринке в Каннах, из-за чего нарвался на критику поклонников.

Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором показал, как разбил бокал на танцполе и отошел в сторонку, предоставив персоналу возможность убрать за ним осколки (чтобы посмотреть ролик с конфузом Барских, проскролльте до конца страницы).

"Когда ты упустил коктейль посреди танцпола и сделал вид, что это не ты", – подписал артист.

Макс Барских уронил бокал на вечеринке Кадр из видео

Фолловеры были возмущены таким поведением. На Макса некоторые накинулись с обвинениями, что он поступил некрасиво, а осколки нужно было собрать самостоятельно или хотя бы извиниться перед теми, на кого попали брызги коктейля.

"Еще и кичится этим, противно стало", "А если серьезно, то это позор", "Как девочка отошел. Будь мужиком, позови персонал, попроси убрать, дай чаевых и все", "Не смешное и не забавное видео. Макс, ты уже взрослый парень и стоять и ржать над тем, что за тобой убирают разбитый стакан и разлитую выпивку другой человек", – рассердились пользователи.

Макс Барских притворился, что не он уронил бокал скриншот

Реакция пользователей на видео Барских

Пользователи пристыдили Барских

В сети разозлились из-за конфуза Барских

Реакция на видео Макса Барских

Несмотря на шквал критики, многие поклонники заступились за артиста, ведь подобная ситуация могла произойти с каждым. В комментариях ответили, что уборка – одна из обязанностей персонала заведения.

"Люди, относитесь ко всему проще. Это просто бокал, и он просто упал, не на кого-то, не кому-то в сумку", "Ну люди. Вы чего? Реально кто-то из вас возьмет в руки швабру и будет мыть пол? Для этого, в таких заведениях есть специальный персонал. Такие здесь все святоши, куда деваться", – заступились поклонники.

Поклонники заступились за Макса Барских

Поклонники Барских призвали пользователей быть проще

Макс Барских в Каннах

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе, США. Его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

Напомним, что Каннский кинофестиваль проходил с 14 по 25 мая. Полный список номинантов был опубликован на официальном сайте фестиваля. На красной дорожке уже были замечены: Хавьер Бардем и Шарлотта Генсбур, Селена Гомес, Билл Мюрей, Алессандра Амбросио, Тильда Суинтон и другие мегазвезды.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.