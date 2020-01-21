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21 января • обновлено в 16:09
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Продавец в секс-шопе: до чего опустился Дмитрий Харатьян к своим 60 годам

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В феврале 2020 года на одном из платных веб-сервисов выйдет пилотная версия сериала Тины Канделаки для взрослых "Порно", где второстепенную роль работника секс-шопа сыграет Дмитрий Харатьян.

21 января актер отмечает 60-летие, поэтому вырос интерес к его новой киноработе.

Стоит отметить: в Википедии указано, что 2019 году Харатьян начал сниматься в сериале "Порномания", где ему досталась роль продавца в секс-шопе. Вероятно, речь о том самом сериале Канделаки про закулисье порноиндустрии.

На сайте "Кинопоиск" пока указаны лишь актеры, которым достались главные роли в сериале.

Тина Канделаки снимает "Порно" по заказу Amediateka - это история отношений порноактрисы и порноактера.

Одна из актрис этого сериала рекламировала ленту в Инстаграм. При этом в трейлере Дмитрия Харатьяна не показали.

В сети обсуждают 60-летие Харатьяна и всячески шутят по этому поводу. Так, вдову Юрия Лужкова Елену Батурину приравняли к Харатьяну.

Продавец в секс-шопе: до чего опустился Дмитрий Харатьян к своим 60 годам

Кроме того, в Твиттер вспомнили, что Владимир Путин уже 20 лет ежегодно поздравляет Харатьяна с днем рождения, и это еще не скоро закончится.

Продавец в секс-шопе: до чего опустился Дмитрий Харатьян к своим 60 годам

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