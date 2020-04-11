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11 апреля • обновлено в 17:49
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Прилучный избил Муцениеце: блогерша из РФ разнесла актрису

13.2т
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Известная российская блогерша Лена Миро резко высказалась о скандале, который произошел между актерами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце.

Так, в своем блоге Миро написала, что актриса сама виновата в том, что муж ее избил.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

starhit.ru

"Я все больше укрепляюсь в непопулярном нынче мнении: "Есть женщины, которых бьют, и есть те, которых не бьют". Женщины, которых бьют, держатся за свой ящик с трусами в жизни мужчины. Женщины, которых не бьют, держатся за свое дело. Любая баба, выстроившая жизнь не вокруг дела, а вокруг мужика – это баба, которую можно бить. Попадется такой женщине мужик с верой в то, что женщин бить нельзя, – тумаков не будет, как, впрочем, и уважения. Попадется Прилучный – быть такой бабе битой. Снова и снова. Совершенно предсказуемо воссоединившись с Павлом, терпила Агата с жалким, заплаканным лицом объявляет, что ей надавали по щам", – пишет Миро.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

belnovosti.by

Блогерша отмечает, что главное в жизни женщины – это не мужчина, а она сама и ее дети.

"Он не в адеквате! Видимо, у него токсины закрыли его мозг", – жалуется Агата. Мне же хочется у нее спросить: "А что закрыло мозг тебе?" Тупые установки общества о том, что главное в жизни женщины – это семья? Хрень собачья. Главное в жизни женщины – это она сама и ее дети. Я не призываю вас ненавидеть мужчин и спускать их в унитаз. Любите мужчин, но только хороших", – добавила Миро.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

versiya.info

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце призналась, что они с актером Павлом Прилучным решили развестись, потому что перестали друг друга понимать и не могли найти общий язык.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну и кто это такие?
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