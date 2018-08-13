Поклонская внезапно выскочила замуж: что известно о "счастливчике"

В прошлые выходные, 11-12 августа, экс-"прокурор" аннексированного Россией Крыма, а сегодня депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя Аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, сообщили росСМИ.

Отмечается, что скромная свадьба пары прошла на территории оккупированного полуострова, где Поклонская проживала с детства. OBOZREVATEL изучил подробную информацию, выделив главные эпизоды из биографии "счастливчика" Ивана Соловьева.

47-летний уроженец Москвы Иван Николаевич Соловьев сегодня может похвастаться степенью доктора юридических наук, профессора и наградой заслуженного юриста РФ. В данный момент новоиспеченный супруг Поклонской является руководителем Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, членом Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, а также советником Председателя Правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России.

Соловьев является выпускником МГУ, где учился на историческом, в том же ВУЗе получил второе высшее образование со специализацией по юриспруденции. Уже в 1995 году будущий супруг Поклонской поступил на службу в аналитический отдел Управления Департамента налоговой полиции по городу Москве, работал в оперативных и инспекторских подразделениях.

В 99-м перешел в центральный аппарат Федеральной службы налоговой полиции России на должность старшего следователя по особо важным делам, а уже спустя три года стал начальником отдела.

В 2004 году Соловьев получил должность начальника уголовно-правового управления, а к 2010-му стал заместителем начальника Правового департамента Министерства внутренних дел РФ. Последующих несколько лет, вплоть до 2016 года, когда занял место в Аппарате по правам человека, руководил аппаратом Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

За время своей карьеры защитил несколько профильных диссертаций, в том числе на тему "Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений". В целом стал автором и соавтором 350 научных трудов.

На полочке наград "счастливчика" сегодня хранятся Благодарность президента РФ, Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени (РПЦ), Медаль за церковные заслуги перед Владивостокской и приморской епархией III степени и другие.

По словам гостей свадьбы Поклонской и Соловьева, мероприятие якобы прошло "скромно, но со вкусом". На церемонии присутствовали только коллеги и родственники пары. Сама же Поклонская заявила, что пока не готова комментировать личную жизнь.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк с сарказмом отметил, что депутат нелегитимной Государственной Думы, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская своим голосованием против пенсионной реформы в России доказала, что все, кто вырос в Украине, включая предателей, впитывают в себя ее свободомыслие.