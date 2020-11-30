Победительница "Танці з зірками" отказалась от кубка: инцидент произошел впервые в истории шоу

Пара, которая одержала победу на шоу "Танці з зірками" в 2020 году – Санта Димопулос и Макс Леонов – отказалась от кубка в пользу своих соперников – Юлии Саниной и Дмитрия Жука.

Таким образом на шоу – сразу два победителя. Подобный инцидент произошел впервые в истории танцевального проекта. Подробнее – в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, после оглашения результатов шоу, Димопулос взяла кубок и сказала, что хочет отдать его Саниной, так как у нее до проекта не было танцевального опыта, в отличие от самой победительницы.

"У меня много титулов в жизни, правда. Я побеждала в конкурсах красоты, на спортивных соревнованиях, и для меня эти титулы – совершенно не важны. Мы все поняли, что без поддержки не можем существовать. Я – за любовь, за дружбу, за то, чтобы все было честно. Я хочу передать этот кубок Юлии Саниной, потому что она никогда в своей жизни не танцевала. Я в детстве танцевала, а она – нет", – заявила Димопулос в прямом эфире.

Сама Юлия Санина сначала отказывалась брать кубок, однако Санта Димопулос настояла на этом, добавив:

"Она заслужила этот кубок, потому что я знаю, сколько сил Юля вложила в этот проект. Все вложили много, но эта девочка пришла и научилась танцевать с ноля. Я не пришла сюда танцевать с нуля, поэтому ты заслужила его. Я для себя – уже победительница".

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