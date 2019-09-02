"Первый раз в первый класс!" Как выглядели российские и украинские звезды в школе

В воскресенье 1 сентября школьники отмечали начало нового учебного года. Украинские и российские звезды решили поделиться своими детскими фото и показать, как они выглядели в школьные годы.

Так, Филипп Киркоров, Анна Седокова, Алина Гросу и многие другие артисты показали на своих страницах в социальных сетях старые снимки.

Анна Седокова

Алина Гросу

Филипп Киркоров

Любовь Успенская

Анна Семенович

Ольга Бузова

Дмитрий Маликов

Наташа Королева

Наталья Ионова

Дмитрий Фомин

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились раритетные фотографии российской певицы Аллы Пугачевой. В 1999 году артистка снялась для журнала Vogue. На фото она предстала в необычном образе - с прямыми волосами и в плаще.

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