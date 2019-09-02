"Первый раз в первый класс!" Как выглядели российские и украинские звезды в школе

В воскресенье 1 сентября школьники отмечали начало нового учебного года. Украинские и российские звезды решили поделиться своими детскими фото и показать, как они выглядели в школьные годы.
Так, Филипп Киркоров, Анна Седокова, Алина Гросу и многие другие артисты показали на своих страницах в социальных сетях старые снимки.
Анна Седокова
В школе я была уродом . Изгоем и самой не популярной девочкой. Одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами . Если не верите , то пролистайте следующее фото в карусели ) Сейчас смотрю на фото и понимаю, что ничего страшного же нет, милая девочка , но наверное сказалась бедность в которой мы жили, отсутствие шмоток , музыкальная школа и народный ансамбль в добавок ну и Мама учительница из за которой меня все считали предательницей , словно я возвращаюсь домой и Маме все рассказываю . Из за этого я никогда и ни о чем маме не рассказывала. Ни о чем . Школьных друзей у меня нет . Как то не сложилось . Меня никогда не принимали ни в какие компании , не брали на тусовки . Я не курила не пила , матом не ругалась и то и дело притаскивала бездонных собак в классы . Когда я закончила школу в выпускном платье , которое сама перешила из маминого старого , я сказала , что больше никогда не вернусь . Так что простите меня . Школу я ненавидела . А Школа ненавидела меня . Хороший пост 1 сентября 😂 Но я всегда не умела врать и приспосабливаться и сейчас уже поздно начинать ) Как бы не было сложно сейчас , идти в новую школу или просто в неё возвращаться , прости помни ! У тебя есть одна знакомая , которая из самого гадкого утёнка после школы превратилась в девушку , которой каждый день говорят на улицах , что любят ! И не только на улицах )) Ты им ещё покажешь ! Я в тебя верю ❤️
Алина Гросу
С Днём знаний, мои дорогие❤️ Это только начало🤪🤪🤪 потерпите ещё немного, дальше будет горааааздо сложнее!!!))🙈 Сил вам и желания познавать этот безграничный мир всю жизнь и никогда не останавливаться на достигнутом !) По многочисленным просьбам, Мои учебные года🤓😋 •Первый раз в первый класс |2001г| (в школу "Надежда"), •Одно из первых школьных собраний🤪 (кто нашёл меня?) •Мало кто знает, но я ещё немного занималась гимнастикой|1998-99г|😇, •Выпускной •Продолжение выпускного 😊🏅 •Встреча класса, в годовщину после выпуска, мои любимые и лучшие подруги (лицей Гранд)❤️ (Дружим мы и сейчас, на протяжении 13-16 лет) •Эстрадно-цирковая Академия, оканчивала факультет эстрадно-джазового вокала. •Когда только поступили во ВГИК |2010г|😊 •А это уже выпускной:) |2014| С Игорем Николаевичем Ясуловичем (нашим мастером).
Филипп Киркоров
Мой 1-й Класс, 2 сентября 1974 г. (и тогда тоже 2 сентября попал на понедельник😂, снова совпадение) МАМА❤️ и гладиолусы, которые больше меня🤷🏻♂️ А сегодня, 2019 год, и Я веду своего сына МАРТИНА @martinkirkorov в 1-й класс, а свою дочь АЛЛУ-ВИКТОРИЮ @allavictoriyakirkorova во 2-й класс....невероятные непередаваемые чувства, ощущения и волнение.... Дай Бог им интересной и насыщенной новой жизни.....🙌
Любовь Успенская
Анна Семенович
Ольга Бузова
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