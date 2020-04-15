Оставайся дома! Украинские и зарубежные звезды записали мощный гимн-призыв

Украинские музыканты вместе с артистами из других стран записали гимн кампании во время пандемии коронавируса "Оставайся дома!".

Так, он прозвучал на 12-ти языках мира. Соответствующий ролик был опубликована на официальном YouTube-канале украинского композитора Диля, который выступил автором идеи и мелодии песни (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Вадим Олейник и Андрей Джеджула

Свой призыв оставаться дома в видеоролике выразили музыканты, шоумены, актеры, ведущие: Андрей Джеджула, Фоззи (ТНМК), музыкант британской группы "Porcupine Tree" Колин Эдвин, гитарист из США Джон Дюрант и многие другие. К слову, каждая знаменитость записала свою часть, будучи дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезды фильма "Заражение" обратились к зрителям и призвали их придерживаться рекомендаций ВОЗ в борьбе с коронавирусом.

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