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15 апреля • обновлено в 19:01
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Оставайся дома! Украинские и зарубежные звезды записали мощный гимн-призыв

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Украинские музыканты вместе с артистами из других стран записали гимн кампании во время пандемии коронавируса "Оставайся дома!".

Так, он прозвучал на 12-ти языках мира. Соответствующий ролик был опубликована на официальном YouTube-канале украинского композитора Диля, который выступил автором идеи и мелодии песни (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Вадим Олейник и Андрей Джеджула

Вадим Олейник и Андрей Джеджула

Свой призыв оставаться дома в видеоролике выразили музыканты, шоумены, актеры, ведущие: Андрей Джеджула, Фоззи (ТНМК), музыкант британской группы "Porcupine Tree" Колин Эдвин, гитарист из США Джон Дюрант и многие другие. К слову, каждая знаменитость записала свою часть, будучи дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезды фильма "Заражение" обратились к зрителям и призвали их придерживаться рекомендаций ВОЗ в борьбе с коронавирусом.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Персоны
Вадим Олейник Александр "Фоззи" Сидоренко Андрей Джеджула
Теги
карантин шоу шоу-бизнес
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