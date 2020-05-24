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25 мая • обновлено в 03:53
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Никитюк восхитила идеальным телом в откровенном боди

2.2т
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Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников пикантным фото, на котором засветила шикарную фигуру.

Соответствующий снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Instagram @lesia_nikituk

На фотографии Никитюк сидит на кровати в черном боди с большими вырезами. Наряд подчеркнул роскошные формы телеведущей. Завершал образ нежный макияж.

Фото вызвало ажиотаж среди поклонников звезды. Пользователи засыпали Лесю комплиментами. Не смогли пройти мимо пикантного снимка даже знаменитости, среди которых певец Сергей Бабкин и телеведущая Маша Ефросинина.

Никитюк восхитила идеальным телом в откровенном боди
Никитюк восхитила идеальным телом в откровенном боди
Никитюк восхитила идеальным телом в откровенном боди
Никитюк восхитила идеальным телом в откровенном боди
Никитюк восхитила идеальным телом в откровенном боди
Никитюк восхитила идеальным телом в откровенном боди

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередным пикантным фото. Так, на нем звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру.

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Автор
Анна Михно
Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
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