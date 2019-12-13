Главная Новости
13 декабря • обновлено в 13:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Муж Заворотнюк оказался на любовном фото с женой помощника Путина

2.2т
Читать материал на украинском

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев оказался на любовной картинке с коллегой Татьяной Навкой, женой помощника и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Картинка "Любовь – это…" опубликована в Инстаграм, посвященному шоу Навки.

Новости
"Угроза тромбоза": стали известны подробности состояния Заворотнюк

"Любовь – это не сомневаться в поддержке", – гласит надпись на стикере, где запечатлены объятия Навки и Чернышева во время ледового представления.

Знаменитые во всем мире вкладыши от жвачки Love is… вдохновили нас на создание своей ледовой версии❤️ ⠀ Выбрать одно единственное высказывание было совсем непросто. Кстати, мы чуть не выбрали вариант — "Любовь это….воскресный поход на каток". 😅 ⠀ Предлагаем и вам присоединиться к поиску идеальной фразы для нашего ледового вкладыша на тему любви.🥰 Пишите свои варианты в комментарии, а автор лучшего комментария получит от нас лавину лайков.🤩😇 ⠀ @tatiana_navka #навкашоу #татьянанавка #петрчернышев #мегаспорт #январь #спящаякрасавица #премьеравмоскве #мюзиклнальду #ледовоешоу #каникулы #новыйгодволшебство #loveis #любовьэто

Публикация от Navka Show (@navka_show)

"Знаменитые во всем мире вкладыши от жвачки Love is… вдохновили нас на создание своей ледовой версии", - прокомментировала картинку Навка.

Навка и Чернышев танцуют в паре в ледовых представлениях "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица". Оба представления продюсирует компания Навки.

Жена Чернышева Анастасия Заворотнюк с лета 2019 года не появляется на публике. Известно, что она тяжело больна. СМИ пишут, что у нее рак мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря 2019 года Заворотнюк обновила свой Инстаграм.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги