Муж Заворотнюк оказался на любовном фото с женой помощника Путина

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев оказался на любовной картинке с коллегой Татьяной Навкой, женой помощника и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.
Картинка "Любовь – это…" опубликована в Инстаграм, посвященному шоу Навки.
"Любовь – это не сомневаться в поддержке", – гласит надпись на стикере, где запечатлены объятия Навки и Чернышева во время ледового представления.
Знаменитые во всем мире вкладыши от жвачки Love is… вдохновили нас на создание своей ледовой версии❤️ ⠀ Выбрать одно единственное высказывание было совсем непросто. Кстати, мы чуть не выбрали вариант — "Любовь это….воскресный поход на каток". 😅 ⠀ Предлагаем и вам присоединиться к поиску идеальной фразы для нашего ледового вкладыша на тему любви.🥰 Пишите свои варианты в комментарии, а автор лучшего комментария получит от нас лавину лайков.🤩😇 ⠀ @tatiana_navka #навкашоу #татьянанавка #петрчернышев #мегаспорт #январь #спящаякрасавица #премьеравмоскве #мюзиклнальду #ледовоешоу #каникулы #новыйгодволшебство #loveis #любовьэто
"Знаменитые во всем мире вкладыши от жвачки Love is… вдохновили нас на создание своей ледовой версии", - прокомментировала картинку Навка.
Навка и Чернышев танцуют в паре в ледовых представлениях "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица". Оба представления продюсирует компания Навки.
Жена Чернышева Анастасия Заворотнюк с лета 2019 года не появляется на публике. Известно, что она тяжело больна. СМИ пишут, что у нее рак мозга.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря 2019 года Заворотнюк обновила свой Инстаграм.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!