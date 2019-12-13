Муж Заворотнюк оказался на любовном фото с женой помощника Путина

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев оказался на любовной картинке с коллегой Татьяной Навкой, женой помощника и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Картинка "Любовь – это…" опубликована в Инстаграм, посвященному шоу Навки.

"Любовь – это не сомневаться в поддержке", – гласит надпись на стикере, где запечатлены объятия Навки и Чернышева во время ледового представления.

"Знаменитые во всем мире вкладыши от жвачки Love is… вдохновили нас на создание своей ледовой версии", - прокомментировала картинку Навка.

Навка и Чернышев танцуют в паре в ледовых представлениях "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица". Оба представления продюсирует компания Навки.

Жена Чернышева Анастасия Заворотнюк с лета 2019 года не появляется на публике. Известно, что она тяжело больна. СМИ пишут, что у нее рак мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря 2019 года Заворотнюк обновила свой Инстаграм.

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