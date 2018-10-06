Монсеррат Кабалье умерла: 10 удивительных фактов о легенде

В субботу, 6 октября, в больнице Барселоны на 86-м году жизни умерла оперная певица Монсеррат Кабалье.

Жизнь знаменитой артистки была столь же необычной, как и ее голос. КП собрал самые удивительные факты о мировой легенде.

1. Родители назвали Кабалье в честь священной горы

Полное имя певицы звучит как Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фольк. Имя певицы созвучно с названием священной горы святой Марии Монсеррат.

Кабалье в детстве и молодости

2. Вышла замуж за оперного исполнителя в 31 год

Муж певицы Бернабе Марти - известный в середине ХХ века тенор. Он старше за супругу на 5 лет.

Кабалье и Марти познакомились, когда его пригласили подменить заболевшего исполнителя в "Мадам Баттерфляй". В опере есть сцена поцелуя, и Марти поцеловал Монсеррат так страстно, что та чуть не упала в обморок.

У пары осталось двое детей: дочь Монсеррат Марти-и-Кабалье (ей 45), тоже оперная певица, и сын - Бернабе Марти-младший.

Свадьба Кабалье

3. Мировой успех пришел в 32 года

Слава и известность пришли к Монсеррат через год после свадьбы, когда ее позвали заменить тогдашнюю оперную звезду Мэрилин Хорн в американском "Карнеги-холл". Кабалье спела партию Лукреции Борджиа в одноименной опере так, что публика рукоплескала 20 минут.

4. Последний день рождения встретила в Киеве

85-й день рождения Кабалье отметила 12 апреля в Киеве. Туда она приехала вместе с дочерью и внучкой.

Монсеррат Кабалье в Киеве Скрин видео ТСН

Монсеррат Кабалье в Киеве

Монсеррат Кабалье в Киеве

5. Попала в автокатастрофу

В молодости певица была стройной, но после травмы головы, которую она получила в результате ДТП, атрофировался участок мозга, отвечающий за правильный жировой обмен.

"Если я выпиваю стакан воды, мой организм реагирует так, будто я съела большой пирог", - рассказала как-то певица.

6. Ее брат Карлос стал личным импрессарио

Когда Монтсеррат приехала в Италию, какой-то местный импрессарио (агент-устроитель концертов. - Ред.) сказал, что с таким внешним видом ей нечего делать на сцене. Тогда за нее заступился брат Карлос и сказал, что сам станет ее личным импрессарио.

Монсеррат Кабалье

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7. Получила срок за налоговый скандал

В 2015 году в Испании звезду приговорили к условному шестимесячному тюремному сроку, а также оштрафовали на 250 тысяч евро за неуплату налогов.

8. Ющенко наградил ее Орденом княгини Ольги I степени

Его Кабалье получила в 2006 году.

9. Спела мировой хит с Фредди Меркьюри

В 80-е годы мэр Барселоны предложил Кабалье поучаствовать в подготовке к "Олимпийским играм 1992". Тогда у нее и родилась идея спеть вместе с рок-звездой Фредди Меркьюри из группы Queen.

10. Тренировала голос специальной гимнастикой

Кабалье ежедневно делала специальную дыхательную гимнастику, которой ее научили еще в консерватории.

Монсеррат Кабалье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, 24 сентября, стало известно о госпитализации Кабалье в одну из клиник Барселоны.