Михаила Ефремова задержали: актера из дома увезла полиция. Видео

Российского актера Михаила Ефремова, который устроил в Москве смертельное ДТП, задержали.

Артиста вывели из дома в сопровождении полиции – он был в капюшоне и маске, сообщает Telegram-канал Mash (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Михаил Ефремов Ukrainianwall.com

Ефремова увезла полиция на допрос. Понятыми позвали двух продавцов из соседнего магазина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Столкнулись "Джип Гранд Чероки", за рулем которого был Ефремов, и фургон "Лада". Его водитель, 58-летний Сергей Захаров умер от внутреннего кровоизлияния в реанимации утром, 9 июня.

Позже стало известно о последних словах Захарова, которые он смог сказать перед смертью.

После того, как стало известно о смерти пострадавшего в аварии, Ефремов пожаловался на плохое самочувствие и трижды вызывал к себе домой скорую помощь. Врачи отказали ему в госпитализации.

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