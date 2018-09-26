Бизнес на горе: мама Кузьмы Скрябина о циничном скандале вокруг покойного музыканта

Похоронные бюро и фирмы по изготовлению памятников беззастенчиво используют для рекламы изображение покойного певца Кузьмы Скрябина.

Как рассказала OBOZREVATEL мама Кузьмы, Ольга Кузьменко, уже три года некоторые компании рассылают своим партнерам образцы могильных фотографий с ее сыном, а те в свою очередь обустраивают лжемогилы на территории офисов с изображением певца. Подробнее о громком скандале вокруг погибшего музыканта читайте в материале.

"Фанаты заказывали"

"Еще в июле мне стали писать люди из разных городов и присылать контакты этих похоронных бюро. Я сначала хотела промолчать, а потом решила, что нет. Нужно об этом говорить и бороться", - рассказывает Ольга Кузьменко.

По словам мамы известного певца, инициатором такой "рекламной кампании" мог стать владелец фирмы "Керамогранит" из Черновцов. "Они там изготовили на металлокерамике фото моего сына. И стали рассылать по таким вот компаниям как образец работы. В ответ - получать заказы", - рассказывает Ольга Кузьменко.

Вот так выглядела лжемогила в Мелитополе ria-m.tv

В самой компании "Керамогранит" (которая имеет два адреса – в Черновцах и во Львове) комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что ответить на вопросы может только директор. Мы оставили ему контактный телефон, но звонка так и не дождались.

Правда, не только черновицкая фирма использует фото Скрябина. Как выяснил OBOZREVATEL, есть такие художники и в Сумах.

Моє місто

"У нас действительно используется фото Кузьмы, оно висит на образце памятника. Я сам поклонник его музыки и творчества, очень его люблю. А образец фото для надгробия сделал наш местный художник. Почему именно он выбрал Кузьму, я не знаю. Но фото действительно очень красивое", - рассказал нам сотрудник сумской фирмы "Мастер гранит" по ул. Березовый гай Александр. Правда, через некоторое время перезвонил и сообщил, что фото уже убрали.

По соседству с "Мастер гранит" есть и Гранитный завод по ул. Березовая роща, который также изготавливает надгробия и для образца использует фото Кузьмы - оно даже сейчас красуется у них на территории завода.

В Одессе в похоронном бюро "Универсал" по ул. Академика Лазарева также ранее использовали фото известного певца. "Сейчас его уже нет. А почему вы решили, что его использовали для рекламы? Это еще нужно доказать. Может быть, просто фанаты заказывали себе такие портреты", - заявил OBOZREVATEL сотрудник, который не пожелал представиться.

В Черкассах в компании "Светлая память" по улице Одесской заявили, что фото Кузьмы у них уже нет. "Фото Кузьмы у нас уже нет, уже нам звонили", - сообщила сотрудница и бросила трубку.

В тех же Черкассах на ул. Громова в компании "Гранитный мастер" директор неожиданно оказался в отъезде. Но там заверили, что фото Кузьмы уже убрали.

Мать идет в суд

Мама погибшего певца собирается защищать имя сына в судах.

"Также поступили в похоронных бюро или фирмах по изготовлению памятников в с. Сопив Коломыйского района, они находятся на улице Сичевых стрельцов, прямо рядом с трассой. Позвонил человек и сказал, что видел фото моего сына на надгробии в селе Кобеляки в Полтавской области. Он просто мимо проезжал, точный адрес сказать не может, но это напротив башни возле рынка. Также - в компании "Хорон" в Желтых Водах. Многие думают, что они после моих звонков и сообщений в прессе уберут фото моего сына и на этом все закончится. Но это не так. Мы собираемся судиться со всеми, кто так поступил", - говорит мама Кузьмы Скрябина.

По ее словам, первое письмо с претензией от Благотворительного фонда уже отправлено в Черновцы. "И на этом не остановимся", - подытожила женщина.