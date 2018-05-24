В Харькове появится уникальный мурал с Кузьмой Скрябиным. Фотофакт

В центре Харькова, на стене дома у филармонии художники рисуют мурал размером около 90 кв. м с Кузьмой Скрябиным. Об этом сообщает "Городской дозор".

Рисунок воспроизводят с уникальной фотографии в рамках фестиваля "Мурал-фест 2018".

dozor.kharkov.ua

"Идея портрета принадлежит нам. Ее очень активно поддержали люди, которым небезразлична судьба портрета Кузьмы. У нас в городе большое количество людей, которые считают его своим другом, некоторые знакомы были лично с ним, многие знакомы с его творчеством", - говорит Андрей Пальваль, технический директор группы художников.

По словам Пальваля, фотографию, с которой рисуют мурал, создали в рамках фотосессии, которую Скрябин делал в Харькове. Люди, которые ее предоставили, были знакомы с музыкантом лично.

dozor.kharkov.ua

"Место выбирали по нескольким факторам. Во-первых, здесь рядом филармония, где всегда звучит музыка, и Кузьма был музыкантом, а во-вторых, фасад здания отремонтирован и покрашен, а это,залог того, что работа продержится около десяти лет", - рассказал художник.

Как уточняется, создатели мурала работают аэрозольными красками в баллончиках. Всего понадобится около 150 баллончиков. Процесс займет пять дней.

dozor.kharkov.ua

Это уже вторая работа, которую создают в рамках фестиваля. Первую рисовал известный британский художник. Как писал CityOboz, это был 3D-мурал в виде кролика в районе станций метро "Университет". Рисунки будут еще, а кто их будет выполнять, организаторы фестиваля пока держат в секрете.