"Людям все равно": Оля Полякова встала на защиту русского языка в Украине. Видео

Украинская певица Оля Полякова считает, что в Украине нет языковой проблемы, ведь "людям все равно".

Такое мнение артистка высказала в программе "Право на владу" в эфире 1+1. Она рассказала, что дала большой концерт во Львове и у нее не было проблем с выступлением на русском языке (чтобы посмотреть видео, доскроллльте до конца новости).

"Это прекрасный был концерт. Вы знаете, 35 тысяч людей, которые в унисон поют свои песни на русском языке. Я думаю, очень хорошо иллюстрируют, что вопроса языка у людей нет. Это разгорается в политическом поле, на телевидении. В жизни этого нет. Людям все равно. Они готовы петь с тобой на любом языке. Они готовы поддерживать тебя, если ты разделяешь с ними их ценности. Если ты говоришь с ними на одном ментальном языке", – поделилась она.

Также Полякова отметила, что выступала за границей перед украинской диаспорой, и у нее также не было проблем с русскоязычными песнями.

"У меня были концерты в США и Канаде. На меня ходят только украинцы. И у меня русскоязычные песни. И они до отказа набивали мне зал и пели все мои песни. И им было все равно, что я пою на русском языке, потому что они меня воспринимают украинской певицей, какой я являюсь", – вспоминала певица.

При этом артистка возмутилась состоянием дорог в Украине и низким уровнем жизни наших граждан.

Оля Полякова

"Языковой вопрос существует только в политической плоскости. И для того, чтобы отвлечь наших людей от чего-то более важного. То, с чем действительно у нас проблемы. Почему мы не говорим, что на свои концерты мы не можем добраться? Потому что элементарно – у нас нет дорог. Вы знаете, что я сейчас я проехала по всей Украине ... Если еще пять лет назад их не было, то сейчас их нет совсем. Если 300 километров я должна ехать 14 часов на машине. Понимаете? Потому что такие ямы!" – рассказала певица.

Еще Полякова раскритиковала организацию концертов в нашей стране.

"Потому что нет залов. Они не отапливаются зимой, и не проветривают летом. Летом в них, как в бане, а зимой – как в холодной гробу. А люди хотят куда-то ходить. Самое главное – не могут покупать билеты на эти концерты. Поднимите уровень жизни, люди могли платить за билеты. И тогда вы можете говорить, чтобы украинское искусство, эстрада, кино, театр развивались", – высказала свое мнение Полякова.

Кроме того, она рассказала, что раньше, чтобы стать звездой в Украине, нужно было получить признание в России.

"Хорошую украинскую песню сложно купить. Ведь топовые авторы пишут на русском, чтобы продавать. Потому что в Украине они не могут это продавать. В России есть законы, по которым они каждый месяц получают роялти. А в Украине нет таких законов и такого шоу-бизнеса. В Украине зарабатывают пять артистов, а другие вынуждены ехать в Россию, как на заработки", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Оля Полякова рассказала, что однажды ее домогался один из министров времен правления Виктора Януковича.

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