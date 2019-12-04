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4 декабря • обновлено в 16:39
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"Позор и кощунство!" Лев Лещенко резко высказался о пенсии в России

2.2т
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Российский певец и народный артист СССР Лев Лещенко раскритиковал размеры пенсий в РФ, назвав их позором и кощунством.

Свое возмущение он высказал в интервью изданию "Комсомольская правда". "Да, это кощунство! Слава богу, что я не получаю пенсию — точнее, получаю, но трачу на благотворительность. Потому что она настолько мизерная — уничижительно за ней ходить, понимаете. Вот мне, человеку состоятельному, уничижительно за ней ходить. И пусть меня как угодно осуждают, мол, заелся и все такое. Но это позор", — заявил Лещенко.

Лев Лещенко

Лев Лещенко

Фото: uz.sputniknews.ru

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Также артист отметил, что его жена Ирина, работавшая в творческой среде, получает 8,5 тысячи рублей в месяц. Лев Валерьянович и вообразить не может, как бы она на эти деньги существовала, не будь замужем за ним.

Лев Лещенко с женой Ириной

Лев Лещенко с женой Ириной

Фото: marmeladiki.msk.ru

"Моя жена получает 8500 рублей, хотя она работала в творческой среде. Как это может быть? Мы декларируем все время, что у нас средняя пенсия — 25 тысяч. Но это вранье самое настоящее! И вот с этим смириться я не могу", — подытожил Лещенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ назвали размер пенсий культовых звезд в РФ, среди которых артисты Алла Пугачева, Владимир Винокур, Михаил Боярский и другие.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
где живет его жена? в Москве минимальная пенсия 21 000... то есть даже если ты и не работал никогда, и получаешь копейки, то город доплачивает до 21 000... я не хочу сказать, что пенсии в России высокие, но врать-то не надо...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Исаев Денис, 17500 было, но уже довольно давно повысили... погугли, я знаю, так как у меня жена пенсионерка... а у меня самого военная пенсия, это совсем другая история...
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Исаев Денис
Исаев Денис
Zhikharev Dmitry, 17500 в Москве минималка, но это всё равно вдвое больше чем он озвучил. Живут они в Подмосковье на Клязьме но прописаны скорее всего в Москве, у них там две квартиры, одна на Войковской, где вторая не знаю.
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