Квартиры, виллы и дом: вскрылись факты об имуществе Ефремова

Российский актер Михаил Ефремов, который 8 июня стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, владеет недвижимостью стоимостью около 500 миллионов рублей.

Об этом сообщает издание "Дни.ру". По словам инсайдеров, в 2004 году артист продал 4-комнатную квартиру легендарного отца Олега Ефремова на Тверской. И купил себе новую в доме 4/5 в Плотниковом переулке близ Арбата. Отмечается, что 4 комнаты там стоят около 120 миллионов рублей.

Михаил Ефремов 112.ua

Владеет Ефремов и недвижимостью близ курортной Юрмалы. В 2013 году он приобрел себе две виллы в поселке Меллужи, каждая из которых стоит около 200 – 300 тысяч евро.

Михаил Ефремов hellomagazine.com

Кроме того, отмечается, что несколько лет назад Ефремов оформил в одном из банков кредит на строительство своего дома в Подмосковье, в Троице-Лыково.

"Таким образом, стоимость всей недвижимости Ефремова сегодня приближается к 500 миллионам рублей", – заявило издание.

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