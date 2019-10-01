"Корона с головы упадет!" "Мисс Украина-2019" затравили за русский язык

В сети затравили победительницу конкурса красоты "Мисс Украина-2019", харьковчанку Маргариту Паша, которая оскандалилась с русским языком.
В комментариях под постом пользователи высмеяли девушку, напомнив ей, гражданкой какой страны она является, и как следует себя вести на публике, имея такой титул.
"Не задирай голову, а то корона упадет. А общаться обязана на украинском языке, если Украину представляешь", "Украина – моноэтническое государство. Государственный язык – украинский. В своих частных разговорах разговаривайте какой угодно, а поскольку Вы представляете на международной арене Украину, то и везде общаться должны именно на украинском", – напомнили ей.
Маргарита Паша - языковой скандал
instagram/margoritapasha
Также ее высмеяли за оправдание, согласно которому Маргарита прекрасно владеет украинским, а с Катериной Осадчей отказалась говорить на государственном языке по причине усталости.
"Фу, оправдалась! Не надо было", "То есть, на русском здоровье позволило, Маргарита, Вам самой не смешно от этой отговорки? Вы красивая девушка, победили достойны короны, но не мелите чепуху про здоровье, думаю, победа только добавляет сил, не делайте таких опрометчивых заявлений, зная, как тонко реагирует общество", – написали победительнице конкурса.
Шановні мої друзі, не менш шановні вороги, а також дорогі хейтери та іже з ними! Давайте все ж включимо здоровий глузд і перестанемо продукувати фейки на рівному місці. Я хочу поставити остаточну крапку в цьому штучно вами роздутому скандалi з приводу української мови і мого ставлення до неї. Отже, вашій увазі моя офіційна позиція. Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами і в інтернеті ви можете знайти безліч відео-сюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і українською мовами. Для мене це не має принципового значення і радикальної позиції на цю тему у мене ніколи не було. У випадку з інтерв'ю для Катерини Осадчої - у цей день я відмовилася його давати з ОДНІЄЇ ЄДИНОЇ ПРИЧИНИ - погане самопочуття і перевтома. З першого дня після фіналу конкурсу я щодня прокидаюся о 4:00 ранку, так як з 6:00 у мене безперервно ефіри на українських телеканалах, фотосесії, інтерв'ю, божевільна кількість заходів, де я зобов'язана бути присутньою, потім тривалі наради з комітетом конкурсу, узгодження графіків на наступний день і так до пізньої ночі. При цьому всьому не варто забувати ще й про підготовку до світового конкурсу, де я сама... АБСОЛЮТНО САМА! .. буду представляти нашу країну перед усім світом. Зараз у мене немає часу на сон, на спілкування з рідними і близькими людьми, немає часу на саму себе! Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього. Будьте толерантними, панове! І перш ніж вішати на людей ярлики, подумайте про наслідки. Завжди ваша М.
Как сообщал OBOZREVATEL, языковой скандал произошел в рамках съемок интервью для программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей. В ответ хейтерам Паша заявила, что имеет право излагать свои мысли на языке, на котором хочет, а именно на русском.
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