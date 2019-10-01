"Корона с головы упадет!" "Мисс Украина-2019" затравили за русский язык

В сети затравили победительницу конкурса красоты "Мисс Украина-2019", харьковчанку Маргариту Паша, которая оскандалилась с русским языком.

В комментариях под постом пользователи высмеяли девушку, напомнив ей, гражданкой какой страны она является, и как следует себя вести на публике, имея такой титул.

"Не задирай голову, а то корона упадет. А общаться обязана на украинском языке, если Украину представляешь", "Украина – моноэтническое государство. Государственный язык – украинский. В своих частных разговорах разговаривайте какой угодно, а поскольку Вы представляете на международной арене Украину, то и везде общаться должны именно на украинском", – напомнили ей.

Маргарита Паша - языковой скандал instagram/margoritapasha

Также ее высмеяли за оправдание, согласно которому Маргарита прекрасно владеет украинским, а с Катериной Осадчей отказалась говорить на государственном языке по причине усталости.

"Фу, оправдалась! Не надо было", "То есть, на русском здоровье позволило, Маргарита, Вам самой не смешно от этой отговорки? Вы красивая девушка, победили достойны короны, но не мелите чепуху про здоровье, думаю, победа только добавляет сил, не делайте таких опрометчивых заявлений, зная, как тонко реагирует общество", – написали победительнице конкурса.

Как сообщал OBOZREVATEL, языковой скандал произошел в рамках съемок интервью для программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей. В ответ хейтерам Паша заявила, что имеет право излагать свои мысли на языке, на котором хочет, а именно на русском.

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