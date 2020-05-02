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3 мая • обновлено в 22:40
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"Копия королевы Елизаветы!" Новые фото 5-летней дочки Миддлтон потрясли сеть

25.2т
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2 мая дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма отмечает день рождения – в этом году Шарлотте исполнилось пять лет. В сети отмечают, что с возрастом девочка становится очень похожа на свою бабушку Елизавету II.

К такому выводу пришли поклонники, увидев свежие снимки принцессы, которыми поделилась на странице в Instagram Миддлтон.

Кейт Миддлтон с Шарлоттой

Кейт Миддлтон с Шарлоттой

hellomagazine.com

Так, на фотографиях Шарлотта позирует с аккуратной прической, в клетчатом платье, серых колготках и черных туфлях. На фото девочка помогает родителям доставлять еду пенсионерам.

Автором снимков уже традиционно стала Миддлтон.

Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта

Instagram @kensingtonroyal

Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта

Instagram @kensingtonroyal

Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта

Instagram @kensingtonroyal

В комментариях под фото поклонники отметили, что Шарлотта с возрастом становится все больше похожа на королеву Елизавету.

Королева Елизавета в молодости

Королева Елизавета в молодости

insider.com

Королева Елизавета в молодости

Королева Елизавета в молодости

harpersbazaar.com

"Она очень похожа на королеву!", "О, она так похожа на свою прабабушку", "Она должна быть следующей королевой Англии", – писали пользователи.

"Копия королевы Елизаветы!" Новые фото 5-летней дочки Миддлтон потрясли сеть
"Копия королевы Елизаветы!" Новые фото 5-летней дочки Миддлтон потрясли сеть
"Копия королевы Елизаветы!" Новые фото 5-летней дочки Миддлтон потрясли сеть
"Копия королевы Елизаветы!" Новые фото 5-летней дочки Миддлтон потрясли сеть
"Копия королевы Елизаветы!" Новые фото 5-летней дочки Миддлтон потрясли сеть

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл заявила, что в Британии было запрещено критиковать герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, в то время, как она сама постоянно поддавалась травле в СМИ.

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Автор
Анна Михно
Персоны
принцесса Шарлотта Кейт Миддлтон Елизавета II
Место
Великобритания
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