Команда КВН "Дети Тьюринга" из Белорусского государственного университета (Минск) отказалась участвовать в четвертьфинале Высшей лиги КВН (Россия) из-за того, что игры будут проходить в оккупированном Крыму.

О своем решении участники команды объявили на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте". Отказ от участия в КВН вызвал бурные обсуждения среди фанатов "Детей Тьюринга".

"Наши любимые болельщики, к сожалению, в силу обстоятельств мы не участвуем в ¼ Высшей лиги КВН сезона-2020. Чуть позже мы запишем видео, в котором все расскажем подробнее. Спасибо вам за ваши переживания и комментарии. Еще увидимся", – написали представители команды.

КВНщики из Беларуси отказались выступать в Крыму Страница команды "Дети Тьюринга" в сети Вконтакте

Многие поклонники восхитились решением команды отказаться от участия в престижной телеигре, которая транслируется на "Первом канале" РФ. Большинство фанатов отметили, что также не поддерживают аннексию украинского Крыма Россией.

Коллектив поддержали и поклонники из Украины. Некоторые из них посоветовали команде "Дети Тьюринга" вместо КВН поучаствовать в украинском проекте "Лига смеха".

"Если связано с Крымом – молодцы! Без политики не обошлось. Респект, ждем вас на "Лиге смеха", – написали комментаторы.

Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму и на росТВ: в сети ажиотаж Страница команды "Дети Тьюринга" в сети Вконтакте

Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму и на росТВ: в сети ажиотаж Страница команды "Дети Тьюринга" в сети Вконтакте

Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму и на росТВ: в сети ажиотаж Страница команды "Дети Тьюринга" в сети Вконтакте

Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму и на росТВ: в сети ажиотаж Страница команды "Дети Тьюринга" в сети Вконтакте

Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму и на росТВ: в сети ажиотаж Страница команды "Дети Тьюринга" в сети Вконтакте

Напомним, белорусская команда "Дети Тьюринга" стала известной в марте 2020 года, когда дерзко пошутила об интеграции России и Беларуси во время игры Высшей лиги КВН. В представлении комиков, которое буквально "взорвало" сеть, при объединении двух стран Россия вошла в состав Беларуси и стала регионом их страны. Таким образом участники команды высмеяли "величие России", которое активно пропагандируется в РФ.

Смотрите видео номера "Мама Беларусь!" команды "Дети Тьюринга":

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в КВН на российском "Первом канале" команда из Симферополя нелепо высмеяла аннексию Крыма. Так, фронтмен команды "Полуостров" на сцене спел песню о том, как на жизнь россиян влияет водка, связав алкоголизм с политикой.