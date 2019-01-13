''Колхоз'': Лорак разгромили в сети за странный наряд

Популярная певица Ани Лорак, которая сейчас отдыхает в Майами, США, удивила фолловеров странным нарядом. Так, звезда надела брючный костюм и обувь на высоком каблуке. Кроме того, как отметили в сети, она изменила прическу.

Пользователям сети не понравился наряд певицы. Фото Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.

instagram.com/anilorak

Пользователи сети отметили, что новая прическа не подходит певице.

"Колхоз, он и в Майями колхоз", "У старухи ноги такие короткие, даже на каблуках", "Жаль, что убрала длину волос опять", "Бог все видит. Уехала в страну агрессора вот теперь и расплачиваешься", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак показала фото с отдыха вМайями с российским артистом Сергеем Лазаревым. Как стало известно. в тех краях также развлекается скандальный супруг певицы Мурат Налчаджиоглу.

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