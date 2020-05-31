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31 мая • обновлено в 13:19
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Кейт Миддлтон подает в суд на известный журнал: что произошло

2.1т
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Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон подают в суд на журнал Tatler из-за публикации статьи, содержащей критику герцогини Кембриджской.

В репортаже журналистки Анны Пастернак говорилось о психическом состоянии и возможном заболевании Миддлтон. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

hellomagazine.com

В материале утверждалось, что Миддлтон страдает расстройством пищевого поведения, вследствие которого она стала "опасно худой", и содержалась критика ее семьи и детей.

Кейт Миддлтон подает в суд на известный журнал: что произошло

dailymail.co.uk

"Это такая жестокая и ранящая колкость. Это отвратительно. Это сексизм и женоненавистничество в самом худшем проявлении", — заявил источник в королевской семье о публикации.

Главный редактор Tatler Ричард Деннер заявил, что во дворце знали о материале заранее. Он подчеркнул, что уверен в авторе статьи и ее источниках.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

townandcountrymag.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, Меган Маркл заявила, что в Британии было запрещено критиковать герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, в то время, как она сама постоянно поддавалась травле в СМИ.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Принц Уильям Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
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