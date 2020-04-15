Гена Букин из "Счастливы вместе" поразил постаревшим видом. Фото

Российский актер Виктор Логинов, который прославился благодаря роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", изменился до неузнаваемости.

Так, на последних снимках в Instagram 45-летний артист выглядит заметно постаревшим.

Виктор Логинов в сериале "Счастливы вместе" КП

В частности, не так давно Логинов опубликовал новое селфи, на котором позирует в шляпе и очках. Кроме того, судя по фотографии, артист отрастил бороду.

Виктор Логинов Instagram @loginov_victor

Поклонники отметили, что на фото Логинов выглядит заметно постаревшим.

"Прибавили годы возраста", "Ого, какой суровый", "Какой старенький уже", "Как будто из шахты вышел", – писали в комментариях пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выглядят звезды популярного сериала "Счастливы вместе" спустя 14 лет.

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