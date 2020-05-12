"Дед и внучка": в сети раскритиковали новое фото Брежневой с 57-летним Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в России, поделилась новой фотографией с мужем, российским композитором Константином Меладзе, и нарвалась на критику в сети.

Соответствующее фото 38-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Вера Брежнева Instagram @ververa

На черно-белом снимке Меладзе трогательно целует Брежневу в лоб. Такой фотографией Вера поздравила Константина с днем рождения – 11 мая композитору исполнилось 57 лет.

"День рождения Гения", – такой подписью сопроводила фото певица.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, однако некоторые раскритиковали снимок. В частности, пользователей смутила разница в возрасте между артистами.

"Дед и внучка", "Это твой папа?", "Папа с дочкой", "Я думала, что это папа", – писали в комментариях поклонники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вера Брежнева показала, чем занимается с мужем Константином Меладзе на карантине.

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